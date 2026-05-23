Trump zu Iran-Deal: Chance auf Einigung steht «50 zu 50»

US-Aussenminister Marco Rubio zufolge hat es bei den Iran-Verhandlungen Fortschritte gegeben. «Es wurden einige Fortschritte gemacht», sagte der Republikaner laut Transkript des Aussenministeriums während seines Indien-Besuchs. Womöglich könnte es noch im Laufe des Tages Informationen dazu geben - oder morgen oder in ein paar Tagen, sagte Rubio. Vielleicht aber auch nicht, er sei sich aktuell nicht sicher.
Mehrere US-Medien berichteten unterdessen unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen, dass US-Präsident Donald Trump noch an diesem Samstag (US-Ortszeit) ein Gespräch mit Staats- und Regierungschefs der Golfstaaten führen wolle.
Mehrere US-Medien berichteten unterdessen unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen, dass US-Präsident Donald Trump noch an diesem Samstag (US-Ortszeit) ein Gespräch mit Staats- und Regierungschefs der Golfstaaten führen wolle.