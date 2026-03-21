Tokio-Börse erholt sich ein wenig +++ Verwirrung um angebliche Verhandlungen

Die asiatische Leitbörse in Tokio hat nach der Verschiebung angedrohter Angriffe auf iranische Kraftwerke durch US-Präsident Donald Trump etwas an Boden gut gemacht. Rund eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn notierte der Nikkei-225-Index ein Plus von 66,78 Punkten oder 1,36 Prozent beim Stand von 52'215,27 Punkten.
Trump hatte gedroht, iranische Kraftwerke anzugreifen, falls Teheran die Strasse von Hormus nicht freigibt. Dass der US-Präsident davon vorerst absieht und den Ablauf seines Ultimatums um mehrere Tage verschob, liess die Ölpreise sinken.
Trump hatte auf seiner Plattform Truth Social von produktiven Gesprächen über eine Beilegung der Feindseligkeiten geschrieben. Der Iran dementierte allerdings Verhandlungen mit den USA. Das dämpfte die Stimmung am Markt etwas. Der SMI schloss mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 12'389 Punkten. Im Verlauf hatte er zwischen 12'053 Punkten und 12'527 Punkten gependelt. Auch europäische Indizes wie der französische CAC und der deutsche DAX schlossen deutlich im Plus. (sda/dpa)
Trump hatte gedroht, iranische Kraftwerke anzugreifen, falls Teheran die Strasse von Hormus nicht freigibt. Dass der US-Präsident davon vorerst absieht und den Ablauf seines Ultimatums um mehrere Tage verschob, liess die Ölpreise sinken.
Trump hatte auf seiner Plattform Truth Social von produktiven Gesprächen über eine Beilegung der Feindseligkeiten geschrieben. Der Iran dementierte allerdings Verhandlungen mit den USA. Das dämpfte die Stimmung am Markt etwas. Der SMI schloss mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 12'389 Punkten. Im Verlauf hatte er zwischen 12'053 Punkten und 12'527 Punkten gependelt. Auch europäische Indizes wie der französische CAC und der deutsche DAX schlossen deutlich im Plus. (sda/dpa)