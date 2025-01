Rafah-Grenzübergang soll wieder nutzbar sein ++ Sorgen über UNRWA Verbot

Nach der Rückkehr von acht freigelassenen Geiseln aus dem Gazastreifen ist der Jubel von Angehörigen in Israel gross. Die Regierung veröffentliche Aufnahmen der jungen Soldatin Agam Berger, auf denen sie in tränenreichen Umarmungen mit ihren Eltern und später auch mit ihren Geschwistern zu sehen. Berger zeigt sich darin scherzhaft entsetzt darüber, wie sehr ihr jüngerer Bruder gewachsen ist. Der Jugendliche ist ihren Worten nach inzwischen so gross wie ihr Vater. Die 20-Jährige war fast 16 Monate lang in Geiselhaft.

Bild: keystone

Fotos und Videos zeigen sie auch bei einem tränenreichen Wiedersehen mit den vier am vergangenen Samstag freigelassenen Soldatinnen, mit denen sie zusammen am 7. Oktober 2023 entführt wurde. Die fünf jungen Frauen sind zunächst in einer Gruppenumarmung zu sehen, anschliessend drücken sie Agam Berger noch einmal alle einzeln.



Der Angriff von Terroristen auf die Soldatinnen, bei dem mehrere getötet worden waren, sorgte in Israel für besonderes Entsetzen. Auf Aufnahmen der Hamas waren damals die jungen Israelinnen, teils noch mit Schlafanzügen bekleidet, blutüberströmt zu sehen.



Israels Regierung verbreitete zudem ein Video des 80 Jahre alten Deutsch-Israelis Gadi Moses, das ihn unter anderem in den Armen seiner schluchzenden Kinder beim Wiedersehen der Familie zeigt. Er sagt darin auch, dass er alles dafür tun werde, um seinen Heimatort wieder aufzubauen. Terroristen hatten den Kibbuz Nir Oz am 7. Oktober verwüstet.



Die israelische Regierung veröffentlichte ausserdem Fotos der 29-jährigen Deutsch-Israelin Arbel Yehud. Eins zeigt sie nach ihrer Freilassung mit ihren Eltern, ihrem Bruder und ihrer Schwägerin in einem Helikopter, ein anderes in einer festen Umarmung mit ihnen.



Zudem verbreitete Israel auch Fotos und Videos der fünf freigelassenen Thailänder, die sie teils lächelnd bei ihrer Ankunft in einer israelischen Militäranlage sowie in einem Helikopter zeigen. (sda/dpa)