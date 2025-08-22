freundlich19°
Betrunkene Frau randaliert im Flugzeug – Maschine muss ungeplant landen

22.08.2025, 13:14
Eine betrunkene Passagierin hat während eines Fluges von England nach Zypern im Flugzeug randaliert und für eine ungeplante Zwischenlandung am Flughafen Köln/Bonn in Deutschland gesorgt.

Die 41-jährige Passagierin habe Mitreisende und Crewmitglieder am Donnerstagabend geschlagen, getreten und beleidigt sowie diesen gedroht, teilte die eutsche Bundespolizei am Vormittag mit. Ursprünglich sei das Flugzeug auf dem Weg von Manchester nach Larnaka gewesen.

Die alarmierten Einsatzkräfte hätten die 41-Jährige noch am Flugzeug gestellt und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest habe bei der Frau einen Wert von gut 1,76 Promille ergeben. Die britische Staatsbürgerin soll nach Angaben der Bundespolizei in ihre Heimat zurückgewiesen werden.

Weil das Flugzeug danach aus technischen Gründen nicht mehr habe starten können, hätten die übrigen Passagiere über mehrere Stunden im Transitbereich auf ein Ersatzflugzeug warten müssen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Verletzt worden sei bei dem Einsatz niemand. (dab/sda/dpa)

