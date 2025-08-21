Inlandflüge könnten in Thailand bald gratis sein. Bild: keystone

In Thailand könntest du bald gratis (im Inland) fliegen

Dank einer thailändischen Werbekampagne könnten ausländischen Touristen im Herbst von Gratis-Inlandflügen profitieren.

Sonne, Strand und günstige Preise: Thailand ist auch bei Schweizerinnen und Schweizern ein beliebtes Reiseziel. Trotzdem könnte der dortige Tourismus noch besser laufen. Seit Anfang 2025 sei die Gesamtanzahl an Touristen nämlich um sieben Prozent zurückgegangen, schreibt Blick.

Aus diesem Grund, und auch um die Touristen von den gängigen Hotspots auf weniger besuchte Orte umzuverteilen, kam das thailändische Ministerium für Tourismus und Sport nun auf eine findige Idee: Durch eine grosse Werbekampagne sollen 200'000 ausländische Touristen kostenlose fliegen dürfen, dies aber nur im Inland, berichtet das Thai-Ferienportal «Der Farang».

Plan ist noch nicht in trockenen Tüchern

Mit der Aktion «Buy International, Free Thailand Domestic Flights» sollen Touristen mit einem internationalen Flugticket bei den betreffenden thailändischen Fluggesellschaften ein Hin- und Rückflugticket für Inlandflüge kostenlos beantragen. Teilnehmende Fluggesellschaften seien demnach Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air und Thai Vietjet.

Geplant ist das Ganze zwischen September und November. Da die Werbeaktion aber noch vom thailändischen Regierungskabinett genehmigt werden muss, müssen sich Thailandreisende noch gedulden. (kek)