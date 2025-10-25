bedeckt, wenig Regen11°
Unfall

Tourist stürzt von Mauer des Pantheons in Rom – tot

25.10.2025, 12:1525.10.2025, 12:15
epa12480638 A police cordon at an area of the Pantheon&#039;s perimeter wall in Rome, Italy, 25 October 2025. A Japanese tourist died on 24 October evening after falling from the perimeter wall of the ...
Die Mauer um das Pantheon ist vorübergehend abgesperrt worden.Bild: keystone

Ein Tourist ist in Rom von der Aussenmauer des Pantheons gestürzt und tödlich verunglückt. Am späten Freitagabend fiel ein 70 Jahre alter Japaner rund sieben Meter in die Tiefe in einen Graben, wie die Behörden mitteilten. Rettungskräfte trafen zwar schnell am Unglücksort an dem antiken Bauwerk ein, konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Feuerwehr musste ein Tor aufbrechen, um den Mann zu erreichen. Trotz aller Bemühungen kam für den Mann aus Japan jede Hilfe zu spät. Die Behörden untersuchen noch die genaue Ursache für den Sturz. Ersten Hinweisen zufolge könnte der Tourist versucht haben, ein Selfie zu machen, als er das Gleichgewicht verlor, wie das Nachrichtenportal «Roma Today» meldete.

Das Pantheon ist eines der am besten erhaltenen Bauwerke der römischen Antike und zählt heute zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Roms. Der oströmische Kaiser Phokas hatte den heidnischen Tempel im Jahr 609 Papst Bonifatius IV. geschenkt, der ihn dann zur Kirche weihen liess. Im Pantheon sind auch die meisten italienischen Könige und einige Künstler beigesetzt. (sda/dpa)

