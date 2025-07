Passagierflugzeug stürzt in Russland ab – alle Insassen ums Leben gekommen

Die Polizei habe den Mann unmittelbar darauf festgenommen, so die Behörden. Es handle sich um einen 56-jährigen Österreicher, der wegen offensichtlicher psychischer Probleme in eine Landesklinik gebracht worden sei, sagte ein Polizeisprecher. Gegen den Fluggast werde wegen Gefährdung der Sicherheit des Luftverkehrs, gefährlicher Drohung und Körperverletzung ermittelt.

Schliesslich habe sich der Mann an der Crew vorbeigedrängt und die vordere Tür des Flugzeugs, das sich bereits auf der Parkposition befand, geöffnet. Dadurch sei die Notrutsche aktiviert worden, über die der Mann die Maschine verlassen habe.

Wie eine Sprecherin der Lufthansa-Tochter mitteilte, war der Mann am Mittwochmorgen plötzlich aggressiv geworden und hatte die Flugbegleiter angeschrien. Es sei auch zu Handgreiflichkeiten gekommen. Eine Flugbegleiterin sei leicht verletzt worden.

Vor Russlands Wirtschaft türmen sich die Probleme auf. Besonders betroffen: die Kohleindustrie. Dutzende Betriebe stehen vor dem Aus und damit die Wirtschaft ganzer Regionen.

In immer mehr Sektoren der russischen Wirtschaft gibt es Anzeichen einer sich anbahnenden Krise. Banken sorgen sich vor einer steigenden Zahl «fauler Kredite», viele Unternehmen stecken in Zahlungsschwierigkeiten. Und selbst die in den vergangenen Jahren stark geförderte Rüstungsindustrie hat mit Engpässen bei Personal und Material zu kämpfen. Die grösste Geldquelle Russlands – rund 25 Prozent des Staatshaushalts – sind Energieexporte, doch auch beim Öl und Gas schrumpften die Einnahmen zuletzt deutlich.