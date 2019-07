Blinder Passagier stürzt im Süden Londons aus Flugzeug

Überlebender Eurofighter-Pilot absolvierte über 3500 Flugstunden

Nach dem Absturz von zwei Eurofightern in Mecklenburg-Vorpommern hat die Luftwaffe Details zu den beiden Piloten bekannt gegeben. Dem überlebenden Piloten gehe es «den Umständen entsprechend gut», sagte ein Luftwaffen-Sprecher am Dienstag in Berlin. Er schwebe nicht in Lebensgefahr.

Der Oberstleutnant sei ein «erfahrener Eurofighter-Pilot und Fluglehrer» und habe bereits mehr als 3500 Flugstunden absolviert.

Bei dem beim Zusammenstoss der beiden Kampfflugzeuge am Montag tödlich verunglückten …