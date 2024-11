Schreckmoment für 249 Passagiere: Triebwerk von Langstrecken-Flugzeug gerät in Brand

Am Sonntag musste ein Flugzeug der Hainan Airlines mit 249 Passagieren kurz nach dem Start in Rom in Richtung Shenzen umkehren. Dies, weil das Triebwerk der Maschine in Brand geraten war.

Aufnahmen in sozialen Medien zeigen, dass auch aus grösserer Distanz die Flammen zu sehen waren. Wie die Airline auf der Plattform X mitteilte, hatte ein Vogelschlag die rechte Turbine getroffen und den Brand verursacht.

Trotz des Vorfalls kamen alle Personen an Bord mit dem Schrecken davon – die 249 Passagiere und 16 Crew-Mitglieder blieben unverletzt. Dies, weil die Crew an Bord die Probleme schnell feststellen konnte. Nach dem Ausbruch des Feuers drehte das Flugzeug mehrere Schleifen über dem Mittelmeer für einen Treibstoffschnellablass. Nach etwas mehr als einer Stunde konnte der Flieger wieder sicher in Rom landen. (dab)