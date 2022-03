Sieben Musiker in Mexiko getötet und verbrannt

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Das Fahrzeug der Musiker wurde an einer anderen Stelle ohne die Instrumente gefunden. In der Region ringen verschiedene Drogenkartelle um die Kontrolle über die illegalen Geschäfte. Bei den blutigen Auseinandersetzungen kommen auch immer wieder unschuldige Menschen ums Leben . (sda/dpa)

Die Musiker der Gruppe Los Chuparrecio, einer Band aus dem Ort Juan Martín nahe der Stadt Celaya, wollten den Angaben zufolge am Dienstag bei einer Party spielen. Allerdings kamen sie nie bei der Feier an. Am selben Abend wurden die verbrannten Leichen auf der Ladefläche eines gestohlenen Pick-up gefunden. Familienangehörige bestätigten nun die Identität der Opfer, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

In Mexiko sind sieben Mitglieder einer Musikband getötet worden. Die verbrannten Leichen wurden auf der Ladefläche eines Geländewagens im Zentrum des lateinamerikanischen Landes gefunden, wie der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Guanajuato, Carlos Zamarripa, am Freitag (Ortszeit) mitteilte.

Damals, als die Sowjets meine Babcia nach Sibirien deportiert haben ...

Der Gulag in Sibirien, ein Waisenhaus in Indien, ein Krankenhaus in Afrika, ein Gefängnis in Italien. Das Leben meiner Grossmutter nahm viele Wendungen, aber irgendwie fand sie ein Happy Ever After.

Am 10. Februar 1940 kamen die Sowjets in das Haus meiner Babcia in Polen, hielten ihrem Vater eine Pistole an den Kopf und sagten, die Familie müsse gehen.