Kilian Wenger stürzt am ESAF 2010 Jörg Abderhalden und wird König



Kilian Wenger stürzt König Abderhalden und darf sich selber krönen lassen

22. August 2010: Jörg Abderhalden will beim Eidgenössischen in Frauenfeld als erster Schwinger zum vierten Mal König werden. Er scheitert an einem jungen Metzger aus dem Berner Diemtigtal: Kilian Wenger.

Nie mehr werden die Anwesenden diesen Aufschrei vergessen, der gleichzeitig aus rund 50'000 Kehlen kommt. Am frühen Sonntagmorgen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest greifen im fünften Gang der Titelverteidiger Abderhalden Jörg und der am Samstag ungeschlagene Emporkömmling Wenger Kilian zusammen.

Das Publikum sehnt sich offensichtlich nach einem neuen König; drei Amtszeiten des Toggenburgers Abderhalden sind ihm genug. Entsprechend laut wird es in der imposanten Arena in Frauenfeld, als Wenger im Bodenkampf seinen Kontrahenten mit dem Rücken ins Sägemehl drückt.

Grosse Diskussionen vor dem Schlussgang …

Abderhalden zeigt nach der Niederlage eine starke Reaktion und beendet das Eidgenössische noch als Zweiter. Doch Wenger ist an diesen zwei heissen Sommertagen keiner gewachsen. Der Sennenschwinger aus dem Horboden im Diemtigtal ist so überlegen, dass er vor dem Schlussgang nicht mehr eingeholt werden kann.

Dennoch ist Wenger der Königstitel noch nicht sicher. Im Falle einer Niederlage gegen Martin Grab würden die Funktionäre darüber entscheiden, ob er trotzdem eines Königs würdig ist. Der 20-Jährige erstickt jede Diskussion im Ansatz und besiegt auch den Innerschweizer Routinier.

… und weitere Diskussionen auch nach dem Schlussgang

Nach dem Schlussgang machen Gerüchte die Runde, man habe Grab angewiesen, ja nicht zu gewinnen. So gross wie das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest inzwischen geworden ist, kann es sich der Sport nicht mehr leisten, aufgrund eines für Aussenstehende undurchsichtigen Reglements keinen König zu krönen, sondern bloss einen Sieger zu küren.

Grab selber sagt darauf in der «Neuen Luzerner Zeitung», natürlich habe er den Gang gewinnen wollen. Aber die Situation sei schon speziell gewesen, da er ja gar keine Chance mehr auf den Festsieg gehabt habe. «Ich glaube, auch die Organisatoren sind sicher zufrieden, dass es so herausgekommen ist», so Grab zweideutig. Zudem lässt sich ein einflussreicher Funktionär aus Wengers Berner Teilverband von «20 Minuten Online» anonym zitieren: «Wir Berner sind ja nicht blöd. Es konnte nichts passieren. Grab ist ein fairer Schwinger, der wusste, um was es geht.»

Das Wiedersehen mit Abderhalden – am Grill

Was wirklich alles besprochen wurde in Hinterzimmern der Kaserne Frauenfeld, auf deren Areal das Fest stattfand, wird wohl nie ans Licht kommen. Kilian Wenger brauchen die Diskussionen damals ohnehin nicht gross zu kümmern. Von einem Tag auf den anderen wird aus dem nur Insidern bekannten Talent der beste Schwinger des Landes. Er ist jung, schüchtern, anständig – ein 1,90 m grosser Schwiegermuttertraum.

Wenger, der ausgebildete Metzger und Zimmermann, zählt als König seit Frauenfeld automatisch an jedem Fest zu den Topfavoriten. Nicht immer kann er diesem Druck standhalten. 2013 beim Eidgenössischen in Burgdorf klassiert er sich nur auf Rang 8, muss die Krone an seinen Berner Kollegen Matthias Sempach weiterreichen. Und auch 2016 und 2019 reicht es ihm, auch wegen einigen Verletzungen, nicht mehr ganz an die Spitze. Mit bislang 21 Kranzfestsiegen und 89 Kränzen gehört Kilian Wenger aber eindeutig zu den ganz Bösen.

Zum Wiedersehen mit Jörg Abderhalden kommt es später unter anderem am Grill: Gemeinsam mit seinem Jugend-Idol steht Wenger für Werbe-Aufnahmen vor der Kamera. Ein Cervelat bringt in der Schweiz selbst einen König und den Mann, der ihn gestürzt hat, wieder zusammen …

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

