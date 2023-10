Hurrikan «Otis» erreicht auf dem Weg nach Mexiko höchste Stufe

Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Die zunehmende Erderwärmung erhöht die Wahrscheinlichkeit starker Stürme. Von einem Hurrikan spricht man ab einer Windgeschwindigkeit von 119 Kilometern pro Stunde. Die Hurrikan-Saison beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. Sie endet in beiden Regionen am 30. November.

Acapulco, rund vier Autostunden südlich von Mexiko-Stadt, ist einer der bekanntesten und traditionsreichsten mexikanischen Badeorte. Er hat aber in den vergangenen Jahren stark unter der Gewalt der Drogenkartelle gelitten. Beim Hurrikan «Pauline» (auch als «Paulina» bekannt) im Oktober 1997 ertranken in Acapulco Hunderte Menschen in den Regenfluten.

Über die Auswirkungen an Land wurde zunächst nichts bekannt. Als «Otis» auf die Küste traf, war es in Mexiko noch Nacht. Laut NHC hat der Hurrikan das Potenzial, «katastrophale» Schäden anzurichten. Die Behörden des Bundesstaates Guerrero hatten die Bevölkerung zuvor aufgerufen, Vorsichtsmassnahmen zu ergreifen. Bei heftigem und andauerndem Regen kommt es im Süden von Mexiko häufig zu Erdrutschen und Überschwemmungen, die Todesopfer und erhebliche Schäden verursachen können.

Der Pazifiksturm «Otis» ist als Hurrikan der höchsten Stufe 5 nahe dem Badeort Acapulco auf Mexikos Südwestküste getroffen. Wie das US-Hurrikanzentrum in Miami (NHC) und der mexikanische Wetterdienst in der Nacht zum Mittwoch mitteilten, erreichte der Sturm anhaltende Windgeschwindigkeiten von fast 270 Kilometern pro Stunde und Böen von bis zu 330 Stundenkilometern. Innerhalb von etwa 12 Stunden hatte sich «Otis» von einem Tropensturm zu einem extrem gefährlichen Hurrikan entwickelt.

Das Erdbeben der Stärke 7,1 in Mexiko 2017 weckt böse Erinnerungen. Auf den Tag genau vor 32 Jahren sorgte ein noch stärkeres Beben für Zehntausend Tote und gewaltige Zerstörung. «Es war 7.18 Uhr in der Früh, über Mexiko-Stadt wurde es wieder Nacht», beschrieb der Korrespondent des Nachrichtenmagazins «Der Spiegel» damals den Beginn der Katastrophe.

