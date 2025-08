Zwei Österreicher im Theater in Vicenza bei Selfie-Versuch abgestürzt

Zwei österreichische Touristen – ein Erwachsener und ein Jugendlicher – sind am Samstagnachmittag im Teatro Olimpico in Vicenza abgestürzt, als sie versuchten, ein Selfie zu machen. Das Geländer, auf das sie sich gestützt hatten, um sich zu fotografieren, gab nach, und die beiden Touristen stürzten etwa zweieinhalb Meter in die Tiefe, wie lokale Medien berichteten.

Beim Teatro Olimpico in Vicenza kam es am Samstag zu einem Unfall. Bild: www.imago-images.de

Der 55-jährige Mann erlitt ein Schädel- und Wirbelsäulentrauma, sein 14-jähriger Sohn kam mit Prellungen am linken Ellbogen und Handgelenk davon. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Über die Herkunft der beiden Touristen in Österreich gab es keine Angaben.

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag während der letzten Führung im berühmten Theater, einem Meisterwerk des Renaissance-Architekten Andrea Palladio (1508-1580). Die städtischen Behörden leiteten eine Untersuchung ein, um den genauen Hergang zu klären und mögliche Sicherheitsmängel an der Struktur zu überprüfen. (dab/sda/apa)