Das verflixte siebte Jahr: Adele ist wieder single

Juhu! Ein Promi hat ein Bild gepostet und alle schreien «Fail!»

Wieso das «Juhu» im Titel, fragst du dich? Nun, es ist so, dass folgendes Bild der perfekte Aufhänger ist, um gemeinsam nochmal die besten Foto-Fails der sonst so perfekten Prominenz zu betrachten. Kannst du dir etwas Schöneres vorstellen an diesem Freitag? Wir auch nicht (hmmm, Foto-Fail-Freitag, anyone? 🤔). Also, fangen wir an mit dem Bild des Anstosses:

Dass es sich dabei eventuell einfach nur um Schatten handelt, lassen wir jetzt einfach mal aussen vor. Wie wir ja alle wissen, neigen Menschen …