Zusammen mit seinem Sohn Mike geht Peter Kraus auf Tournee. Der Song «Für immer vereint» war der Auslöser für den Entscheid. Bild: imago

Peter Kraus, Begründer des deutschen Rock’n’Roll: «Das mit dem Ruhestand klappt nicht»

Mit 87 geht Peter Kraus auf seine Abschiedstournee. Es ist bereits die achte. Dieses Mal aber bestimmt die letzte.

Anja Stampfli / ch media

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Vor 25 Jahren haben Sie mir empfohlen, beim Zähne putzen immer auf einem Bein zu stehen, um beweglich zu bleiben. Ich tue es immer noch.

Peter Kraus: (lacht): Gelegentlich mache ich das auch noch so. Ich bewege mich immer noch sehr viel – bin ein emsiger Typ und unruhiger Geist und muss immer etwas unternehmen. Dazu brauche ich kein Fitnessstudio. Ich springe Trampolin und hier, wo ich wohne, im Tessin, fahre ich im Sommer Kanu. Das einzige, womit ich aufgehört habe, ist Wasserski fahren. Das funktioniert nicht mehr so wie früher. Aber was soll’s – das habe ich ja 70 Jahre lang gemacht. Im Alter muss man Sportarten vernünftig betreiben und es nicht mehr übertreiben. Ich halte mit Bewegung so auch meine Figur.

Peter Kraus -mit «Sugar Baby» im Jahr 1958.

Sie gehen nächstes Jahr auf eine neue Tournee. Das erste Mal zusammen mit Ihrem Sohn Mike. Wie kam es denn zu dieser Idee?

Mike kam mit einem Song mit dem Titel «Für immer vereint» auf mich zu und wollte den im Duett mit mir singen. Mike schreibt sehr gute Lieder – aber normalerweise nur in Englisch. Der Song reizte mich und nun stellen wir zusammen eine Tournee in Deutschland und Österreich auf die Beine. Es ist eine schöne Herausforderung, der ich mich gerne stelle. In der Schweiz haben wir aber noch keine Termine, die kommen vielleicht noch. Ich bin der Meinung, man muss immer ein Ziel vor Augen haben – das ist wichtig im Leben. (lacht) Okay – es ist nun meine achte Abschiedstournee. Das mit dem Ruhestand klappt einfach nicht.

Der deutsche Elvis lebt zusammen mit seiner Frau Ingrid im Tessin. Der Sänger und Schauspieler wurde vor allem in den 1950er und 1960er Jahren als das erste grosse deutschsprachige Teenager-Idol bekannt. Man nennt ihn oft den Begründer des deutschen Rock'n'Roll, da er Musikstile wie den von Elvis Presley im deutschsprachigen Raum berühmt machte. bild: imago

Peter Kraus

lebt zusammen mit seiner Frau Ingrid im Tessin. Der Sänger und Schauspieler wurde vor allem in den 1950er und 1960er Jahren als das erste grosse deutschsprachige Teenager-Idol bekannt. Man nennt ihn oft den Begründer des deutschen Rock'n'Roll, da er Musikstile wie den von Elvis Presley im deutschsprachigen Raum berühmt machte.

Das Lied «Für immer vereint» ist sehr sentimental, es handelt vom Tod. Ein Tabuthema nach wie vor.

Das ist richtig, und natürlich macht mir der Tod auch Angst. Aber wir alle müssen mit dem Tod leben. Dennoch ist der Text des Liedes für mich reizvoll. Ich hatte und habe immer noch so viel Erfolg als Sänger. Was soll ich mit 87 noch versuchen, einen Party-Hit zu machen? Das Lied handelt von einer schönen Vater-Sohn-Beziehung, die über den Tod hinausgeht. Viele Papas haben mit ihren Söhnen nicht so eine enge Verbindung, wie wir sie haben. Manche Kinder warten nur darauf, bis die Eltern gestorben sind, weil sie nur ans Erben denken. Das ist brutal. Mike sagte zu mir: Warum reden wir erst über den Abschied, wenn keine Zeit mehr bleibt? Da hat er recht. Am Samstag stellen wir den Song übrigens bei der TV-Show «Starnacht am Neusiedler See» auf, da wird aber natürlich auch gerockt!

Singen Sie live im Fernsehen?

Nein, das tue ich mir nicht an – gerade bei so einem so emotionalen Song wie dem mit Mike verschlägt es mir sonst die Sprache…

Was sollen die Menschen später mal über Sie sagen?

Mein Gott, was soll man da sagen? Ich bekomme ja immer noch sehr viele Briefe – vor allem von Damen. Darin steht oft, dass ich sie ein ganzes Leben musikalisch begleitet habe und dass ich in Sachen Menschlichkeit immer ein Vorbild mit Charme für sie war. Das freut mich. Ich finde es immer noch schön, anderen etwas Gutes zu tun. Der eine macht’s als Arzt – ich auf der Bühne!

Sie leben seit Jahrzehnten im malerischen Dorf Morcote am Luganersee. Wie sieht ein Tag im Leben von Peter Kraus aus?

Ich stehe relativ früh auf, so gegen halb sieben. Dann mache ich mir einen starken Kaffee und gehe raus, die gute Luft geniessen. Dazu mache ich ein bisschen Gymnastik. Natürlich übe ich auch täglich meinen legendären Hüftschwung für die Bühne (lacht wieder) und warte bis meine Frau aus dem Schlafzimmer «Guten Morgen» ruft. Dann mache ich ihr auch einen Kaffee und dann gehe ich nochmals ins Bett. Manchmal nehme ich einen meiner Oldtimer raus und fahre eine Runde am See. Wunderschön ist das.

Bezeichnet sich als «österreichischer Deutschschweizer»: Rock-Ikone Peter Kraus. Bild: imago

Sie sind mit Ihrer Frau Ingrid nun 57 Jahre verheiratet. Wie schafft man das?

Ich weiss es nicht. Mir ist es nie schwergefallen. Wir haben von Anfang an gesagt: Gestritten wird nicht. Das kostet nur Zeit und Nerven. Es klingt vielleicht etwas oldfashioned. Aber das passt einfach.

Ihre Frau leidet unter Makuladegeneration – einer unheilbaren Augenkrankheit, die zur Blindheit führen kann. Wie geht es ihr heute?

Wir haben es im Griff, es geht ihr ganz gut. Ingrid lässt sich alle drei Monate Ozon-Infusionen geben. Mit Erfolg.

Warum geht’s da?

Wir haben in Österreich einen Leibarzt, Johann Lahodny. Bei ihm machen wir diese Ozon-Infusionen. Es ist bewundernswert, was er macht und kann. Da wird das Blut mit einer hohen Dosis Ozon angereichert und damit der Körper entgiftet. Ich mache das schon seit 10 Jahren. Er heilt einfach alles. Mit dieser Methode kann er sogar Krebs heilen, aber in Deutschland lässt man ihn nicht. In China aber ist er ein Gott. Dort hat er 40 Krebskranke und heilt einen nach dem anderen. Er macht auch Ausleitungen von Metallen.Das mache ich zwei- bis dreimal im Jahr. (lacht wieder) Von nix kommt schliesslich nix! Nur mit ein bisschen Trampolin springen, kann man nicht fit und gesund bleiben.

Zum Schluss müssen Sie mir das noch erklären: Warum lebt ein gebürtiger Deutscher mit österreichischem Pass in der Schweiz?

(lacht herzlich) Das ist ganz einfach: Ich bin ein österreichischer Deutschschweizer. Nein, ernsthaft: Mein Vater war Salzburger. Meine Mutter war Münchnerin und ich bin in München geboren. Ich habe aber einen österreichischen Pass. Dort bin ich aufgewachsen, bis ich zwölf war, dann sind wir wieder nach München.

Den Schweizer Pass wollten Sie nie?

Gute Frage. Ich habe es vielleicht einfach verschlafen. Mein Sohn Mike hat den Schweizer Pass. Ich habe einen C-Ausweis und lebe sehr gerne in der Schweiz. Wer weiss, vielleicht werde ich ihn eines Tages noch beantragen. (lacht) Ziele sind ja nie verkehrt.

Die Live-Übertragung (u.a. mit Peter und Mike Kraus) der grossen Schlagershow von der Seebühne Mörbisch erfolgt auf ORF2 am Samstag, 30. Mai 2026, 20:15 Uhr. (aargauerzeitung.ch)