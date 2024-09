Hip-Hop-Grösse Diddy wegen Sexhandels und Verschwörung angeklagt

Mehr «International»

Bild: keystone

Der US-amerikanische Sean Combs, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Diddy, ist am Dienstag von der New Yorker Staatsanwaltschaft wegen Sexhandels sowie Verschwörung zur Erpressung angeklagt worden. Er war am Vortag in einer Hotel-Lobby festgenommen worden.

Die Hip-Hop-Grösse ist im Verlauf des letzten Jahres zehn Mal wegen sexuellen Übergriffen verklagt worden, wobei die Anschuldigungen sich über seine gesamte 30 Jahre andauernde Karriere erstrecken.

Die Staatsanwaltschaft selbst gibt noch keine Details zur Anklage preis. Diddys Anwalt hingegen sieht seinen Klienten als Opfer der Justiz: «Mein Mandant ist nicht perfekt, aber kein Verbrecher.» Combs sei ein unschuldiger Mann, der bald seinen Namen vor Gericht reinwaschen werde.

(cpf)