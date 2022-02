Fünf Uno-Mitarbeiter im Jemen entführt

In Aden sitzt die international anerkannte Regierung des Jemen, nachdem sie 2014 von Huthi-Rebellen aus der Hauptstadt Sanaa vertrieben worden war.

Die Uno stehe in engem Kontakt mit den Behörden, um ihre Freilassung sicherzustellen, sagte Uno-Sprecher Eri Kaneko der Nachrichtenagentur AFP. Es war unklar, wer hinter der Entführung steckt.

Huthi-Rebellen in der Hauptstadt Sanaa. Noch ist nicht klar, wer hinter der Entführung steckt. Bild: keystone

Im Süden des kriegsgebeutelten Jemen sind fünf Uno-Mitarbeiter entführt worden. Die fünf waren laut Uno-Angaben vom Sonntag zum Zeitpunkt der Entführung gerade nach Abschluss eines Einsatzes in der Region Abyan auf dem Rückweg in die Hafenstadt Aden.

