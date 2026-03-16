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Dubai: Treibstofflager am Flughafen geht nach Drohnenangriff in Flammen auf

Hier setzt eine Drohne ein Treibstofflager am Flughafen Dubai in Brand

16.03.2026, 10:3216.03.2026, 10:38

Bei einem Drohneneinschlag in Dubai ist ein Treibstofflager des Flughafens in Flammen aufgegangen. Einsatzkräfte brachten das Feuer am Morgen unter Kontrolle, es gab keine Verletzten, wie die Behörden des Emirats auf der Plattform X erklärten.

Video: watson/nina bürge

Der Flughafen stellte den Betrieb auf Anweisung der Luftfahrtbehörde vorübergehend ein. Es handle sich um eine Vorsichtsmassnahme, Reisende sollte ihre Fluggesellschaften kontaktieren, erklärten die Behörden weiter.

Der Flugbetrieb in Dubai – normalerweise eines der wichtigsten internationalen Drehkreuze – ist wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der Golfregion immer noch massiv eingeschränkt. Schon vor der jüngsten Attacke galt kein regulärer Flugplan.

Die Airline Swiss hat aufgrund der aktuellen Situation unter anderem Flüge nach und von Dubai bis einschliesslich 28. März ausgesetzt. Die Lufthansa Group, zu der auch die Swiss gehört, hatte die Aussetzung ihrer Flüge vom 16. bis zum 28. März verlängert; bislang waren die Flüge bis einschliesslich 15. März gestrichen gewesen. (sda/dpa)

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Treibstofflager an Flughafen in Dubai geht in Flammen auf
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