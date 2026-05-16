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Thailand

Tote bei Unfall in Bangkok: Zug rammt Bus

Zug rammt Bus in Bangkok – mindestens acht Tote

16.05.2026, 14:0816.05.2026, 14:08

In der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind bei einem Zusammenstoss eines Zuges mit einem Linienbus mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Weitere Menschen wurden bei dem Vorfall am Samstagnachmittag (Ortszeit) verletzt, berichteten thailändische Medien unter Berufung auf die örtlichen Behörden.

May 16, 2026, Bangkok, Bangkok, Thailand: A train collided with a bus stranded on railway tracks, triggering a fire that engulfed the vehicle, leaving multiple people injured and dead in Bangkok, Thai ...
Der Bus war mit einem Zug kollidiert.Bild: www.imago-images.de

Ein Zug habe den Bus nahe der Bahnstation Makkasan erfasst, als dieser die Gleise überquerte, hiess es in den Berichten unter Berufung auf Augenzeugen. Der Bus sei mitgerissen worden und gegen mehrere nahestehende Autos und Motorräder geprallt, woraufhin diese in Brand geraten seien. Auf Fotos waren dicke Rauchschwaden und mehrere ausgebrannte Fahrzeuge zu sehen.

Rescuers work at a train crash site near an airport rail link station in Bangkok, Thailand, Saturday, May 16, 2026. (AP Photo/Sakchai Lalit) Thailand Train Crash
Weitere Fahrzeuge brannten aus.Bild: keystone

Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Behörden hätten eine Untersuchung der Unfallursache eingeleitet, hiess es. (sda/dpa)

May 16, 2026, Bangkok, Bangkok, Thailand: A train collided with a bus stranded on railway tracks, triggering a fire that engulfed the vehicle, leaving multiple people injured and dead in Bangkok, Thai ...
Acht Menschen starben beim Unglück.Bild: www.imago-images.de
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