Swiss setzt Flüge nach Dubai bis einschliesslich 28. März aus

Parked planes of the airline Swiss at the airport in Duebendorf, Switzerland on Monday, 23 March 2020. The bigger part of the Swiss airplanes are not in use due to the outbreak of the coronavirus. (KE ...
Bild: KEYSTONE

12.03.2026, 12:5112.03.2026, 12:51

Die Airline Swiss setzt ihre Flüge nach Dubai bis einschliesslich 28. März aus. Bisher waren diese Flüge bis einschliesslich 15. März gestrichen.

Grund für die weitere Aussetzung sei, dass beide Flughäfen in Dubai (DXB, DWC) die Anzahl der Flugbewegungen aus Kapazitätsgründen erheblich reduzieren, heisst es in einer Medienmitteilung. das führe dazu, dass die Airlines der Lufthansa Group auf Anordnung der Flughäfen sämtliche Flüge während des genannten Zeitraums streichen müssen.

Die Sicherheit der Passagiere und der Crews stehe an erster Stelle. Das Ziel sei es, den Flugbetrieb nach Dubai so bald wie möglich wieder aufzunehmen. (hkl)

