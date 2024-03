Huthi-Kämpfer greifen Frachtschiff vor der Küste Jemens an – mindestens zwei Tote

Am Jemen führt eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den Welthandel entlang, durch die Frachter vom Indischen Ozean über den Suezkanal in Ägypten das Mittelmeer erreichen. Die USA und Grossbritannien hatten als Reaktion auf die Angriffe mehrmals Militärschläge gegen Stellungen der Huthi im Jemen durchgeführt. Auch die EU hat einen Militäreinsatz zum Schutz der Handelsschifffahrt im Roten Meer gestartet, an dem sich Deutschland mit der Fregatte «Hessen» beteiligt. (sda/dpa)

Die Steuern sinken fast überall in der Schweiz – so viel kannst du sparen

Explosion und Brand in russischem Kraftwerk – Ursache noch unklar

Bei einem Zwischenfall in einem Kohlekraftwerk in der russischen Teilrepublik Tuwa in Sibirien sind mehr als 20 Menschen verletzt worden – einige davon schwer. Dies teilte ein Sprecher der Regionalregierung der Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch mit. Der Gouverneur von Tuwa, Wladislaw Chowalyg, hat wegen der Havarie den Notstand in der Region verhängt.