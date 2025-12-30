wechselnd bewölkt-2°
International
Naher Osten

Jemens Regierung: Verteidigungsabkommen mit Emiraten beendet

Jemens Regierung: Verteidigungsabkommen mit Emiraten beendet

30.12.2025, 09:3730.12.2025, 09:37

Im Jemen hat die Regierung das Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten im Kampf gegen die Huthi für beendet erklärt und den sofortigen Abzug emiratischer Truppen gefordert. Das erklärte der Präsidialrats-Vorsitzende Raschad al-Alimi in einer Ansprache.

epa12140821 Yemen&#039;s Presidential Leadership Council Chairman, Rashad Mohammed Al-Alimi speaks during his meeting with Russian President Vladimir Putin (not pictured) at the Grand Kremlin Palace i ...
Raschad al-Alimi.Bild: keystone

Das Bündnis der Regierung und Saudi-Arabiens mit den Emiraten im Kampf gegen die Huthi ist damit faktisch beendet und der Konflikt der eigentlichen Verbündeten überraschend eskaliert. (sda/dpa)

Weitere Informationen folgen

