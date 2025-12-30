Jemens Regierung: Verteidigungsabkommen mit Emiraten beendet

Im Jemen hat die Regierung das Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten im Kampf gegen die Huthi für beendet erklärt und den sofortigen Abzug emiratischer Truppen gefordert. Das erklärte der Präsidialrats-Vorsitzende Raschad al-Alimi in einer Ansprache.

Raschad al-Alimi. Bild: keystone

Das Bündnis der Regierung und Saudi-Arabiens mit den Emiraten im Kampf gegen die Huthi ist damit faktisch beendet und der Konflikt der eigentlichen Verbündeten überraschend eskaliert. (sda/dpa)

