freundlich13°
DE | FR
burger
International
Ukraine

Ukraine und Russland tauschen weitere Kriegsgefangene

Ukraine und Russland tauschen weitere Kriegsgefangene

06.03.2026, 14:0406.03.2026, 14:04

Innerhalb von zwei Tagen haben die Ukraine und Russland zum zweiten Mal Kriegsgefangene ausgetauscht. «Weitere 300 Verteidiger kehren aus der russischen Gefangenschaft zurück», schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram.

epa12797240 A handout photo made available by the Ukrainian Presidential Press Service shows Ukrainian prisoners of war (POW) react following a prisoner swap at an undisclosed location in Ukraine, 05 ...
Ukrainische Soldaten wurden aus russischer Gefangenschaft freigelassen.Bild: keystone

Russland habe ebenfalls zwei ukrainische Zivilisten übergeben. Die zwischen 26 und 60 Jahre alten Militärs sind demnach zum Teil seit 2022 in Kriegsgefangenschaft gewesen.

Das russische Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte den Vorgang. Die 300 von der Ukraine erhaltenen russischen Soldaten seien derzeit in Belarus und würden anschliessend nach Russland gebracht. Tags zuvor hatte der russische Chefunterhändler Wladimir Medinski einen Austausch von jeweils 500 Kriegsgefangenen in zwei Etappen angekündigt.

In der ersten Etappe hatten beide Seiten am Donnerstag je 200 gefangene eigene Soldaten zurückerhalten. Dieser Austausch wurde übereinstimmenden Angaben nach von den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten vermittelt. Kiew und Moskau hatten sich auf den Austausch im Februar im schweizerischen Genf geeinigt. (hkl/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Moskau wirft Finnland Eskalation vor – wegen Lockerung des Umgangs mit Atomwaffen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern
1 / 54
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern

Von ihrem Nachbarn überfallen, kämpft die Ukraine ums Überleben. In dieser Bildstrecke schauen wir auf die Ereignisse seit der Invasion Russlands zurück ...
quelle: keystone / bo amstrup
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Reportage: Wie die Ukraine (verletzte) Veteranen wieder fit für den Arbeitsmarkt macht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Spirituelle beten im Oval Office für Donald Trump und den Krieg im Iran
Am 5. März haben sich Religiöse im Oval Office im Weissen Haus versammelt. Sie haben dort für den US-Präsidenten Donald Trump und den Krieg im Iran gebetet.
Zur Story