USA und Grossbritannien greifen laut Huthis Flughafen im Jemen an

Mehr «International»

Die USA und Grossbritannien haben dem Huthi-nahen Fernsehsender Al-Masirah zufolge den von der Miliz kontrollierten Flughafen in der jemenitischen Hafenstadt Hudaida angegriffen. «US-amerikanisch-britische Streitkräfte haben einen Angriff auf den internationalen Flughafen von Hudaida ausgeführt», teilte der Sender mit. Vonseiten der USA und Grossbritanniens gab es dazu zunächst keine Stellungnahme.

Ein Flugzeug über Sana'a im Jemen. Bild: keystone

Der Sender nannte keine weiteren Details zu dem Angriff auf den Flughafen, berichtete aber, dass sich dieser nur wenige Stunden nach einer ähnlichen Attacke auf die Insel Kamaran ereignet habe. Kamaran befindet sich am südlichen Ende des Roten Meers.

Die Huthi hatten in den vergangenen Monaten wiederholt Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen. Damit wollen sie ein Ende der israelischen Angriffe im Gazastreifen erzwingen, die auf das Massaker von Terroristen der radikal-islamischen Hamas und anderer Gruppen in Israel am 7. Oktober folgten.

Erst vor einer Woche hatte die Huthi-Miliz Israel beschuldigt, Luftangriffe auf Hudaida geflogen zu haben. Der Hafen der Stadt am Roten Meer ist von strategischer Bedeutung. Jemen wird seit Jahren von einem Bürgerkrieg und einer schweren humanitären Krise heimgesucht, wobei rund 80 Prozent der Bevölkerung auf Hilfe angewiesen sind. Nach Angaben der Vereinten Nationen gelangen etwa 70 Prozent aller Einfuhren und 80 Prozent aller humanitären Hilfsgüter über den Hafen in das Land. (ssaw/da/dpa)