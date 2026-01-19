Nebel-2°
Dänemarks Verteidigungsminister: Nato muss in der Arktis «mehr tun»

Denmark's Defense Minister Troels Lund Poulsen leaves the Greenlandic New Year's reception at the cultural center Nordatlantens Brygge in Copenhagen, Denmark, Thursday, Jan. 15, 2026.
Dänemarks Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen.Bild: keystone

19.01.2026, 18:2219.01.2026, 18:22

Dänemarks Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen fordert die Nato dazu auf, in der Arktis mehr zu tun. Die für Aussenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt und er wollten das mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte besprechen.

Das geht aus einer Mitteilung des dänischen Verteidigungsministeriums hervor. Demnach sollen die Gespräche vor dem Hintergrund des eskalierenden Streits um Grönland zwischen den Europäern und den USA noch am Montag im Nato-Hauptquartier in Brüssel stattfinden.

Nachdem Dänemark und Grönland zusammen mit einigen Verbündeten beschlossen hatten, die militärische Präsenz in der Arktis und im Nordatlantik zu erhöhen, haben die Länder «breite Unterstützung» dafür erfahren, «dass die Nato in der Arktis mehr tun sollte», hiess es von Lund Poulsen in der Mitteilung.

Motzfeldt sagte demnach: «Grönland befindet sich in einer aussergewöhnlichen Situation, die die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich zieht. Die Lage erfordert, dass wir die Zusammenarbeit in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen in der Arktis im Kreis der Nato stärken.» (sda/dpa)

