So sieht die Lage nach Hurrikan Melissa in der Karibik aus

Hurrikan «Melissa»: Steigende Opferzahl und erste Hilfsflüge

31.10.2025, 07:1931.10.2025, 07:31

Der zerstörerische Hurrikan «Melissa» ist inzwischen keine Gefahr mehr für die Karibikstaaten, hat dort aber mindestens 50 Menschen das Leben gekostet und Schäden in Milliardenhöhe angerichtet. Während der Wirbelsturm auf seinem weiteren Weg über den Nordatlantik keine akute Bedrohung mehr darstellt, landeten im schwer betroffenen Inselstaat Jamaika die ersten Hilfsflüge. Dort brauchen die Menschen angesichts der Verwüstung ganzer Landstriche dringend Unterstützung, wie die Behörden mitteilten.

Residents make their way past piles of debris in the aftermath of Hurricane Melissa in Black River, Jamaica, Thursday, Oct. 30, 2025. (AP Photo/Matias Delacroix) Jamaica Extreme Weather
Hurrikan «Melissa» traf am Dienstag auf Land.Bild: keystone

Laut dem US-Hurrikanzentrum in Miami zog der Wirbelsturm in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) westlich an der im Atlantik gelegenen Inselkette Bermuda vorbei. Da er zu diesem Zeitpunkt nur noch als Hurrikan der Stärke 2 von 5 mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 155 Kilometern pro Stunde eingestuft wurde und das Sturmzentrum nicht über Land lag, kam das britische Überseegebiet allem Anschein nach glimpflich davon. Danach sollte sich «Melissa» noch weiter abschwächen und schliesslich als Tiefdruckgebiet über dem Atlantik enden.

Lage auf Jamaika bleibt kritisch

In der Karibik hinterliess «Melissa» hingegen eine tödliche Schneise der Verwüstung. Allein in Haiti starben nach vorläufigen Behördenangaben 30 Menschen, auf Jamaika mindestens 19, aus der Dominikanischen Republik wurde ein Todesopfer gemeldet. Auf Kuba und den Bahamas blieb es nach bisherigen Erkenntnissen bei Sachschäden.

Allerdings ist gerade in Jamaika mit steigenden Opferzahlen zu rechnen, auch weil viele Ortschaften nach wie vor von der Aussenwelt abgeschnitten sind. Windgeschwindigkeiten von bis zu 295 Kilometern pro Stunde haben dort ein Bild der Zerstörung hinterlassen: Zahllose Häuser sind in sich zusammengekracht, Bäume und Strommasten umgestürzt, mehr als 100 Strassen unpassierbar und Hunderttausende Menschen weiter ohne Strom. Rettungsteams versuchen blockierte Strassen mit Macheten zu räumen.

Regierung warnt vor Spendenbetrug

«Im Moment geht es darum, die Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen und möglichen Verletzten zu helfen», sagte Bildungs- und Informationsministerin Dana Morris Dixon. Besonders im Westen des Landes sei die Lage «erschütternd». In der verwüsteten Küstenstadt Black River im Südwesten der Insel drängten sich verzweifelte Einwohner auf der Suche nach Vorräten vor einem geschlossenen Supermarkt.

With the permission of the supermarket owner, a resident helps himself to supplies and food in Black River, Jamaica, Thursday, Oct. 30, 2025, in the aftermath of Hurricane Melissa. (AP Photo/Matias De ...
Supermärkte blieben zu Folge der Naturkatastrophe geschlossen.Bild: keystone

Immerhin können auf den zwischenzeitlich gesperrten Flughäfen Jamaikas inzwischen wieder Maschinen landen. Am Donnerstag wurden 13 Hilfsflüge erwartet. Von der US-Regierung entsandte Such- und Rettungsteams sind bereits auf der Insel.

Die Not der Menschen und die Hilfsbereitschaft im Ausland führen allerdings auch zu Trittbrettfahrern. Jamaikas Regierung warnte vor betrügerischen Spendenaufrufen und rief dazu auf, nur das offizielle Spendenportal (www.supportjamaica.gov.jm) zu nutzen.

Einer der stärksten Hurrikane im Atlantik

«Melissa» war am Dienstag (Ortszeit) als Hurrikan der stärksten Kategorie 5 auf die Südwestküste Jamaikas getroffen. Das US-Hurrikanzentrum sprach von einem der stärksten Hurrikane, die je im Atlantik aufgetreten sind.

Residents make their way past piles of debris in the aftermath of Hurricane Melissa in Black River, Jamaica, Thursday, Oct. 30, 2025. (AP Photo/Matias Delacroix) Jamaica Extreme Weather
Der Hurrikan hinterliess Zerstörung und Trümmer.Bild: keystone

Auch in Haiti kam es durch anhaltenden Regen zu Überschwemmungen und Erdrutschen, obwohl «Melissa» dort nicht auf Land traf. Da es neben Dutzenden Toten auch weiterhin 20 Vermisste gibt, sind wie in Jamaika steigende Opferzahlen zu befürchten. In Kuba blieb es bei Überschwemmungen und Erdrutschen. Auf den Bahamas, wo «Melissa» ebenfalls auf Land traf, mussten vor dem Sturm 1'500 Menschen von sechs Inseln ausgeflogen werden.

Schäden um die 50 Milliarden Dollar befürchtet

Nach ersten Schätzungen des privaten US-Wetterdienstes AccuWeather, der auch die Auswirkungen von Unwettern beurteilt, könnten sich der Gesamtschaden und die wirtschaftlichen Verluste durch den Sturm auf 48 bis 52 Milliarden US-Dollar (etwa 41 bis 45 Milliarden Euro) belaufen. (sda/dpa)

Mehr zu «Melissa»:
Hurrikan Melissa
1 / 13
Hurrikan Melissa

Eine beschädigte Tankstelle in Montego Bay, Jamaika.
quelle: xinhua / jamaica observer
Zerstörung in Jamaika nach Hurrikan «Melissa»
Video: watson
Jamaika meldet 19 Tote durch Hurrikan «Melissa»
Der zerstörerische Hurrikan «Melissa» hat allein auf der Karibikinsel Jamaika mindestens 19 Menschen in den Tod gerissen. Die erste offizielle Opferbilanz wurde von Bildungs- und Informationsministerin Dana Morris Dixon bekanntgegeben. Da aus Haiti weitere 30 Tote gemeldet wurden und dazu ein Opfer aus der Dominikanischen Republik, kamen den Angaben zufolge insgesamt mindestens 50 Menschen in der Karibik ums Leben. Allerdings ist damit zu rechnen, dass die Totenzahl noch weiter steigt.
