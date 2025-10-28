freundlich12°
Hurrikan Melissa: Alle aktuellen Informationen zum Sturm

«Weltweit stärkster Sturm in diesem Jahr» – Hurrikan «Melissa» steuert auf Jamaika zu

Der weltweit stärkste Sturm dieses Jahres hat Kurs auf Jamaika genommen. Dort befürchtet man schwere Schäden. Alle aktuellen Informationen zum Hurrikan findest du im Liveticker.
28.10.2025, 10:5528.10.2025, 10:58
11:15
Der Hurrikan nimmt an Stärke zu
Dass es sich um einen Hurrikan der höchsten Stufe 5 handelt, ist bereits bekannt. Daten eines Teams, das mit einem Flugzeug in den Sturm hineingeflogen ist, zeigen nun: Der Hurrikan ist noch stärker geworden.

Das National Hurricane Center in Miami geht davon aus, dass Hurrikan Melissa Jamaika mit voller Wucht treffen wird. Die Rede ist von Windgeschwindigkeiten über 280 Kilometer pro Stunde.

Erste Gebäude in Jamaika wurden bereits beschädigt.
11:05
Die Leute bleiben in ihren Häusern
Viele Menschen in Jamaika haben eine Situation, wie sie ihnen mit dem Hurrikan nun bevorsteht, noch nie erlebt. Problematisch ist die Lage gemäss Hilfsorganisationen in den Gemeinden, die hochwassergefährdet sind. Trotz Anordnung der Regierung, diese Gebiete zu verlassen, bleiben viele Menschen vor Ort.

Ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation in der Nähe der Hauptstadt Kingston sagte gegenüber dem «Guardian»: «Es herrscht grosse Angst vor dem Verlust von Häusern und Lebensgrundlagen, vor Verletzungen und vor Vertreibung.»
10:44
Im Inneren des Auges
Sturmjäger sind ins Innere des Hurrikans geflogen und haben eindrückliche Aufnahmen gemacht.
10:43
Hurrikan Melissa steuert auf Jamaika zu
Während der Hurrikan noch rund 185 Kilometer von Jamaikas Hauptstadt Kingston entfernt ist, sind dort bereits erste Auswirkungen zu spüren. Bis zu 90 km/h erreichen die Winde in der Stadt bereits, berichtet CNN. Das National Hurricane Center ermahnt, Schutz zu suchen und dort zu bleiben.

Hurrikan «Melissa» hat sich über der Karibik gebildet und wurde mittlerweile als Kategorie 5 eingestuft. Es ist die höchste Kategorie, mit welcher die Insel in der Vergangenheit noch nie konfrontiert war. Auf Jamaika wird deshalb mit verheerenden Schäden gerechnet. Experten warnten vor Sturmfluten und extremen Winden. Die Windgeschwindigkeiten betrugen im Sturmsystem bis zu 280 km/h.

Die Bevölkerung wurde zur Evakuierung aufgerufen. Diese läuft aber nur schleppend voran, berichtet die New York Times. Das liege an Missinformationen und unkoordinierten Abläufen. Dabei sind gerade in Küstenregionen Menschen wegen der Wassermassen bedroht, in höheren Lagen könnte der starke Wind grosse Schäden anrichten. Noch bevor das Hurrikan-Auge über Jamaika eintraf, kam es auf der Insel zu Stromausfällen. Zudem starben bisher auf verschiedenen karibischen Inseln sieben Personen.

Hurrikan «Melissa» zieht erst über Jamaika hinweg, voraussichtlich am Dienstagabend (Schweizer Zeit). Anschliessend nimmt er Kurs auf den Südosten Kubas und schliesslich die Bahamas. Bisher hat sich «Melissa» nur langsam vorwärtsbewegt – mit rund 4 km/h. Das macht die Zerstörungskraft umso grösser. (vro)

Mehr zu Hurrikan «Melissa»:

Jamaika bereitet sich auf Monstersturm vor: Deshalb ist Hurrikan Melissa so gefährlich
Themen
20 Bilder vom Hurrikan Dorian
1 / 22
20 Bilder vom Hurrikan Dorian
Ein Paradies zerstört: Hurrikan Dorian trifft die Bahamas hart.
quelle: keystone
Sturmjäger fiegen durch das Auge des Hurrikans «Melissa»
Video: watson
