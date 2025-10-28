«Weltweit stärkster Sturm in diesem Jahr» – Hurrikan «Melissa» steuert auf Jamaika zu

Das National Hurricane Center in Miami geht davon aus, dass Hurrikan Melissa Jamaika mit voller Wucht treffen wird. Die Rede ist von Windgeschwindigkeiten über 280 Kilometer pro Stunde.
Erste Gebäude in Jamaika wurden bereits beschädigt.
Hurrikan «Melissa» hat sich über der Karibik gebildet und wurde mittlerweile als Kategorie 5 eingestuft. Es ist die höchste Kategorie, mit welcher die Insel in der Vergangenheit noch nie konfrontiert war. Auf Jamaika wird deshalb mit verheerenden Schäden gerechnet. Experten warnten vor Sturmfluten und extremen Winden. Die Windgeschwindigkeiten betrugen im Sturmsystem bis zu 280 km/h.
Die Bevölkerung wurde zur Evakuierung aufgerufen. Diese läuft aber nur schleppend voran, berichtet die New York Times. Das liege an Missinformationen und unkoordinierten Abläufen. Dabei sind gerade in Küstenregionen Menschen wegen der Wassermassen bedroht, in höheren Lagen könnte der starke Wind grosse Schäden anrichten. Noch bevor das Hurrikan-Auge über Jamaika eintraf, kam es auf der Insel zu Stromausfällen. Zudem starben bisher auf verschiedenen karibischen Inseln sieben Personen.
Hurrikan «Melissa» zieht erst über Jamaika hinweg, voraussichtlich am Dienstagabend (Schweizer Zeit). Anschliessend nimmt er Kurs auf den Südosten Kubas und schliesslich die Bahamas. Bisher hat sich «Melissa» nur langsam vorwärtsbewegt – mit rund 4 km/h. Das macht die Zerstörungskraft umso grösser. (vro)