UN-Generalsekretär ruft in Suriname zum Schutz von Regenwäldern auf

Bei seiner Reise nach Suriname hat UN-Generalsekretär António Guterres zum Schutz der Regenwälder aufgerufen. «Regenwälder sind ein wertvolles Geschenk an die Menschheit. Ich sende von hier eine Botschaft an die Welt: Wir müssen dieses Geschenk wertschätzen und beschützen», sagte er am Wochenende nach einem Treffen mit Präsident Chandrikapersad Santokhi in der Hauptstadt Paramaribo. Suriname ist ein kleiner Staat an der Nordostküste Südamerikas. Guterres sagte, die Gleichung sei einfach: «Wir müssen die Regenwälder schützen, die uns schützen. Wenn wir sie zerstören, zerstören wir uns selbst.»

Suriname ist eines der wenigen Länder der Welt mit einer negativen CO2-Bilanz. bild: shutterstock

Über 90 Prozent von Suriname sind mit Regenwald bedeckt. Regenwälder speichern grosse Mengen an Kohlenstoff, sorgen für Niederschläge, haben eine kühlende Wirkung und spielen damit eine Schlüsselrolle für das Weltklima und die Artenvielfalt.

Am Wochenende trafen sich in Suriname auch die Staats- und Regierungschefs der Karibischen Gemeinschaft (Caricom). Guterres lobte den Einsatz der Länder der Region für Umweltschutz und gegen Klimaerwärmung. «Die karibischen Staaten stehen an der Frontlinie im Kampf gegen den Klimawandel und sie zeigen Führungsstärke», sagte Guterres. Suriname sei Vorreiter beim Schutz der Artenvielfalt und eines der wenigen Länder weltweit mit einer negativen CO2-Bilanz. (sda/dpa)