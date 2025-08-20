Gavin Newsom, Kaliforniens Gouverneur und möglicher Präsidentschaftskandidat für 2028, setzt derzeit auf eine ungewöhnliche Strategie: Auf X versucht er, Donald Trump mit dessen eigener Waffe zu schlagen. Bild: keystone

Gouverneur Newsom trollt Trump – so reagiert die MAGA-Welt

Kaliforniens Gouverneur verspottet Trump auf X – mit KI-Bildern, Masturbationswitzen und viel Capslock. Jetzt meldet sich das MAGA-Lager mit Kritik zu Wort.

«DONALD TRUMP IST ERLEDIGT» – so liest es sich am Tag des Treffens zwischen Wladimir Putin und Donald Trump in Alaska auf dem offiziellen X-Account des demokratischem Gouverneurs Gavin Newsom aus Kalifornien. Und weiter heisst es dort: «VIELE SAGEN, DASS ER NICHTMAL MEHR DIE GROSSE TREPPE ZUR AIR FORCE ONE HOCHKOMMT – ER NIMMT JETZT DIE BABY-TREPPE. TRAURIG!»

Auslöser für das parodische Getwitter von Newsoms Teams ist Trumps Aufruf an die Republikaner in Texas, die Wahlkreise neu zuzuschneiden und so mehr Stimmen für die Republikaner zu sichern. Seither wählt der demokratische Gouverneur eine neue Taktik und geht auf X seit Mitte August in die digitale Offensive.



Dabei bezeichnet sicht Newsom selbst vermehrt als «AMERICA'S FAVORITE GOVERNOR» und spottet wiederholt über Trump. Beim Treffen mit Putin habe dieser ausgesehen, als hätte er gerade «3 BUCKETS OF KFC WITH VLAD» gegessen.

Auch Trumps charakteristischer Selbstbräuner bleibt nicht verschont – er findet ebenfalls seinen Weg auf Newsoms X-Account:

Doch nicht nur Donald Trump wird zum Ziel des Spotts. Der Account hat mehrere MAGA-Persönlichkeiten ausserhalb des Präsidenten ins Visier genommen, darunter Casey DeSantis und Heimatschutzministerin Kristi Noem.

Am Montag nahm sich Newsom auch Vizepräsident J.D. Vance vor – mit einem Fotomontage, die sein Gesicht auf den Körper der australischen Breakdancerin Rachael «Raygun» Gunn setzte. Diese war während der Olympischen Spiele im vergangenen Jahr mit ihrer eher unbeholfenen Technik viral gegangen.

Die jüngste Zielscheibe des Online-Trollings: Musiker Kid Rock, ein prominenter Unterstützer von Präsident Donald Trump. Am Montag veröffentlichte das Pressebüro von Gouverneur Newsom einen Beitrag, der ein KI-generiertes Bild von Kid Rock zeigte – versehen mit der provokativen Behauptung, er unterstütze den kalifornischen Gouverneur. Kid Rock reagierte prompt, teilte das Bild auf seinen eigenen Kanälen – und konterte mit einem knappen Verweis auf «deez nuts».

Parodie als neue Taktik

Newsoms Posts erinnern an jene des US-Präsidenten: Seit Jahren, oft mitten in der Nacht, veröffentlicht Trump auf seiner Social-Media-Website Truth Social Tiraden gegen seine vermeintlichen Feinde, in denen er Beschimpfungen ausstösst und Verschwörungstheorien verbreitet, die für einen amerikanischen Präsidenten einst undenkbar waren. Seine Kritiker haben den Medien wiederholt vorgeworfen, die bizarren Beiträge zu normalisieren.

Newsoms Team verfolgt nun einen anderen Ansatz – einen, der dem Gouverneur Lob von der demokratischen Basis und viel Aufmerksamkeit eingebracht hat. Laut Newsoms Büro hat die aggressive neue Strategie dazu geführt, dass der Account @GovPressOffice auf X seit dem 1. August mehr als 250'000 Follower, mehr als 225 Millionen Impressionen und mehr als 1,5 Millionen Profilbesuche verzeichnen konnte.

Newsom erklärte Reportern am vergangenen Donnerstag, er habe lediglich das «dreiste und für einen Präsidenten unpassende Social-Media-Verhalten von Trump als Experiment nachgeahmt». Wenn Sie Probleme mit dem haben, was ich veröffentliche, sollten Sie sich verdammt noch mal Gedanken darüber machen, was er als Präsident veröffentlicht», sagte der Gouverneur letzte Woche auf einer Pressekonferenz in Los Angeles über Trump.

«Jetzt sind alle so empört: ‚Oh, das ist so unpassend für Ihre Position.‘ Aber nicht der Präsident der Vereinigten Staaten?»

«Ich denke, die tiefere Frage ist, wie wir es zugelassen haben, dass seine Tweets im Laufe der letzten Jahre ohne ähnliche Kontrolle und Aufmerksamkeit normalisiert wurden», fügte Newsom hinzu. «Jetzt sind alle empört: ‚Oh, das ist so unpassend für Ihre Position.‘ Aber nicht der Präsident der Vereinigten Staaten?»

Fox-News-Moderator: «Es wirkt kindisch»

Die Reaktion auf Newsoms Parodie von Trump – einschliesslich seiner wilden Tiraden, Beschimpfungen und der Verwendung von KI-generierten Bildern – wirft ein Licht auf das Verhalten des US-Präsidenten, der von seiner Partei weitgehend ungeschoren davonkommt, obwohl er sich genauso verhält.

«Sie müssen mit dieser Twitter-Sache aufhören», sagte Fox-News-Moderatorin Dana Perino am Montag über den potenziellen demokratischen Präsidentschaftskandidaten für 2028. «Wenn ich seine Frau wäre, würde ich sagen: Sie machen sich lächerlich, hören Sie damit auf. … Er hat einen wichtigen Job als Gouverneur von Kalifornien, aber wenn er einen noch wichtigeren Job haben will, muss er etwas ernster sein.»

«Ich weiss nicht, was er damit bezweckt, aber es wirkt kindisch – Sie sind der Gouverneur des grössten Bundesstaates der Union – was machen Sie da?», fügte Fox-News-Moderator Trace Gallagher hinzu. Newsom antwortete trocken: «Fast eine Woche ist vergangen, und sie haben es immer noch nicht verstanden», in Capslock, natürlich.

Es gibt aber auch andere Interpretationsweisen im konservativen Lager. So schreibt die republikanische Strategin Sarah Longwell:

Ja, Leute, Gavin Newsoms Inhalte sind lächerlich. Aber sie machen euch unbehaglich, weil er euch einen Spiegel vorhält, der euch zeigt, was ihr aus Parteizugehörigkeit toleriert. Das rüttelt die Menschen aus ihrer passiven Akzeptanz heraus, wie verrückt Trump klingt.

Der neue, kämpferische Ton aus Kalifornien sorgt in den sozialen Medien für Aufsehen – und spaltet die Nutzer. Auf Plattformen wie Reddit wird der offensive Kommunikationsstil des Gouverneurs von vielen gefeiert. «Ich lebe für Newsoms Tweets», schreibt ein User begeistert. Ein anderer ergänzt: «Gott sei Dank, dass ein Demokrat endlich mal die Energie der Republikaner zurückgibt, weiter so!»

Solange die Tweets etwas Aufmerksamkeit generiert haben, sei der Gouveneur aus Kalifornien zufrieden. Bild: keystone

Ganz anders der Tenor im konservativen Subreddit r/Conservative: «Gavin ist so ein Idiot, lol. Er versucht jetzt auch manchmal, Trumps Tweets zu kopieren, lol. Ein weiterer kalifornischer Elitist, der glaubt, dass ihn alle mögen.» Manche Nutzer äussern zudem den Verdacht, dass der auffällig grosse Zuspruch für Newsom kein Zufall sei. Bots würden für Reichweite sorgen, heisst es: «Bots für Gavin. Das ist auch schon alles, genau wie die Bots für Biden, und wir sehen ja, wie das für ihn gelaufen ist.»

Auch anderen Nutzern fällt auf, wie viel Aufmerksamkeit Gavin Newsom auf Reddit erhält. Beiträge des Accounts @GovPressOffice, auf dem offenbar jemand aus seinem Social-Media-Team den Tweet-Stil Donald Trumps imitiert, sammeln Zehntausende Upvotes. Ob tatsächlich Bots hinter der viralen Verbreitung stecken – oder ob der Tonfall einfach gut ankommt – bleibt unklar.

