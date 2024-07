In einem Punkt sind sich Jäger und Tierschutzorganisationen einig: Katzenhalter sollen mehr Verantwortung übernehmen. «Wenn uns der Vogelschutz und die Erhaltung der Tierwelt wirklich am Herzen liegen, müssen wir die Menschen dazu bringen, ihre Katzen zu kastrieren, um eine ungeplante Vermehrung zu verhindern», schreibt die Tierschutzorganisation Animal Justice Party.

Bild: AP/Department of the Environment

Eine Wildkatze jagt einen Vogel. Bild: AP/Department of the Environment

Starkes Lebenszeichen: Wawrinka in Wimbledon sicher in der 2. Runde

Trump will offenbar Verurteilung in New York aufheben lassen

Der frühere US-Präsident Donald Trump bemüht sich Berichten zufolge nach der jüngsten Entscheidung des höchsten Gerichts zur Immunitätsfrage um die Aufhebung seiner Verurteilung in New York.

Nur wenige Stunden nach dem Beschluss des Supreme Courts hätten die Anwälte des Republikaners erste Schritte unternommen und sich mit einem Brief an den zuständigen Richter in New York gewandt, berichteten der Sender CNN und die «New York Times» unter Verweis auf nicht namentlich genannte Quellen.