Seltene Haiattacke in Neuseeland – Frau stirbt in Waihi Beach

Bei einer mutmasslichen Haiattacke in Neuseeland ist eine Frau ums Leben gekommen. Das Opfer sei am Donnerstag zunächst noch lebend aus dem Wasser geborgen worden, wenig später trotz Wiederbelebungsversuchen der Rettungskräfte aber gestorben, berichtete die Zeitung «New Zealand Herald» unter Berufung auf die Behörden.

Woman dies after shark attack at Waihī Beach https://t.co/MEOVOFKcOh pic.twitter.com/37DmdaRb2j — Stuff (@NZStuff) January 7, 2021

Das Unglück ereignete sich am beliebten Waihi Beach auf der Nordinsel. Um welche Art der Raubfische es sich handelte, war zunächst unklar. Jedoch seien in der Region zuletzt junge Weisse Haie gesichtete worden, sagte der Experte Riley Elliott. Haiangriffe sind in Neuseeland extrem selten. Zwischen 1852 und 2013 wurden nur zwölf tödliche Attacken verzeichnet. (aeg/sda/dpa)

