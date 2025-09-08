wechselnd bewölkt13°
Tom Phillips: Kindesentführer in Neuseeland nach 4 Jahren erschossen

4 Jahre mit Kindern in der Wildnis versteckt – Vater in Neuseeland von Polizei erschossen

Fast vier Jahre lang hielt sich ein Mann mit seinen drei Kindern in der Wildnis Neuseelands versteckt – nun hat seine Flucht ein tödliches Ende genommen.
08.09.2025, 07:3108.09.2025, 07:31
Bei einem Polizeieinsatz in Piopio auf der Nordinsel des Pazifikstaats eröffnete der Mann nach einer Verfolgung das Feuer auf die Beamten und wurde von ihnen erschossen – vor den Augen eines seiner Kinder. Ein Polizist wurde am Kopf getroffen und musste notoperiert werden. Die beiden anderen Kinder – ein Junge und ein Mädchen – sind weiterhin verschollen und werden gesucht.

Tom Phillips Neuseeland
Tom Phillips lebte vier Jahre mit seinen Kindern in der Wildnis.Bild: Polizei Neuseeland

Der Fall machte über Jahre hinweg immer wieder Schlagzeilen. Tom Phillips hatte seine Kinder im Dezember 2021 – damals waren sie acht, sieben und fünf Jahre alt – nach einem Familienstreit entführt und sich mit ihnen in den abgelegenen Wäldern der Region Waikato versteckt. Vorausgegangen war ein Sorgerechtsstreit vor dem Familiengericht, nachdem sich die Eltern getrennt hatten. Trotz mehrerer Sichtungen und Hinweise konnte Phillips jahrelang nicht gefasst werden.

Im Oktober 2024 sichteten Wildschweinjäger in den Hügeln südlich von Marokopa die Familie, jedoch nur aus der Entfernung. Sie machten ein Foto, das um die Welt ging: Die Kinder, in Tarnkleidung und mit grossen Rucksäcken beladen, folgen ihrem Vater. Eines der Kinder konnten die Jäger hören, wie es fragte: «Wer weiss, dass wir hier sind?», wie der Sender Radio New Zealand berichtete. Es war das erste Mal seit drei Jahren, dass alle drei Kinder gemeinsam gesehen wurden.

Hilfe von aussen?

Trotz Hubschraubern, Suchteams und sogar einer hohen Belohnung, die ausgesetzt wurde, gelang es Phillips, den Fahndern zu entkommen. Die Polizei vermutet, dass er das entlegene, zerklüftete Gelände einfach zu gut kannte – er hatte sein ganzes Leben in der Region gelebt. Angenommen wird zudem, dass er Hilfe von anderen erhielt.

Jedoch gab es eine ganze Reihe kurzer, beunruhigender Sichtungen: ein maskierter Mann beim Einkaufen in einem Baumarkt in Hamilton, Berichte über einen gestohlenen Geländewagen in der Nähe von Kawhia und ein verschwommenes Überwachungsvideo von einem Einbruch in einen Supermarkt in Piopio im vergangenen Monat, bei dem Milch gestohlen und von zwei Personen auf einem Quadbike mitgenommen wurde.

Die ganze Story:

Seit 4 Jahren versteckt sich ein Vater mit 3 Kindern in der Wildnis

Wo sind die anderen Kinder?

Nun war die Polizei wegen eines bewaffneten Einbruchs in einen landwirtschaftlichen Betrieb gerufen worden. Vor Ort trafen die Beamten auf einen Mann und ein Kind, die daraufhin mit einem Quadbike flüchteten. Bei der anschliessenden Verfolgung fielen die tödlichen Schüsse. Wo die anderen beiden Kinder sind, war zunächst unklar.

«Wir führen dringend Nachforschungen durch, um die anderen Kinder von Tom Phillips zu finden, um die wir uns grosse Sorgen machen», teilte die Polizei mit. «Das Gelände hier ist unwegsam und zerklüftet. Heute Abend werden die Temperaturen bis zum Gefrierpunkt sinken», sagte Vize-Polizeichefin Jill Rogers. «Das Ganze muss jetzt ein Ende finden.»

Das Kind, das am Tatort gefunden wurde, wird umfassend betreut. Der Vorfall sei für alle Beteiligten «tief traumatisch» gewesen, sagte Rogers.

«Dies sind verheerende Nachrichten für die Familie von Tom Phillips und das Ergebnis, das niemand wollte.»

Die Mutter der Kinder sagte neuseeländischen Medien, sie sei zutiefst erleichtert, dass das Leiden für ihre Kinder nun ein Ende habe. «Sie wurden fast vier Jahre lang jeden Tag schmerzlich vermisst, und wir freuen uns darauf, sie mit Liebe und Fürsorge wieder zu Hause willkommen zu heissen», betonte sie. «Gleichzeitig sind wir traurig über den Verlauf der heutigen Ereignisse. Unsere Hoffnung war stets, dass die Kinder auf eine friedliche und sichere Weise zurückgebracht werden könnten.» (sda/dpa)

Themen
