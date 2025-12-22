wechselnd bewölkt
Auto fährt in Menschenmenge – Verletzte in den Niederlanden

epaselect epa12609171 A damaged car in a field at the scene of an accident on the Elburgerweg in Nunspeet, the Netherlands, 22 December 2025. According to police, a car drove into a group of people in ...
Die Ermittlungen der Polizei vor Ort sind im Gange.Bild: keystone

22.12.2025, 21:0422.12.2025, 21:04

In den Niederlanden ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Neun Menschen seien verletzt worden, drei davon schwer, teilte die Polizei mit. Sie gehe nicht von einer vorsätzlichen Tat aus, die Ermittlungen dauerten aber noch an. Der Vorfall ereignete sich in der Kommune Nunspeet, etwa 70 Kilometer im Osten von Amsterdam.

Lichtparade wurde abgebrochen

Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall während einer Lichtparade mit geschmückten Autos. Viele Zuschauer standen am Strassenrand. Nach dem Vorfall waren Einsatzkräfte in grosser Zahl ausgerückt. Auch mehrere Traumahubschrauber waren nach Angaben der Polizei im Einsatz.

Die benachbarte Gemeinde Elburg teilte mit, dass die Parade abgebrochen worden sei. (sda/dpa)

