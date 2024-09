Messerattacke in Rotterdam: 33-jähriger Schweizer leicht verletzt

Bei einer mutmasslich islamistisch motivierten Messerattacke in Rotterdam wurde ein Mann getötet. Ein 33-jähriger Schweizer erlitt leichte Verletzungen. Beim Täter handelt es sich um einen 22-jährigen Mann aus der niederländischen Stadt Amersfoort.

Mehr «International»

Die Attacke fand am späten Donnerstagabend statt. Nur durch beherztes Eingreifen eines 32-jährigen Fitnesstrainers konnte Schlimmeres verhindert werden. Bild: keystone

Nach der Messerattacke mit einem Todesopfer in Rotterdam ermittelt die Polizei noch über die Motive des mutmasslichen Täters. Der Mann hatte am Donnerstagabend mit einem Messer Passanten angegriffen. Ein Mann wurde getötet, ein Schweizer erlitt leichte Verletzungen. Der mutmassliche Täter wurde festgenommen.

Es handelt sich nach Angaben der Polizei um einen 22 Jahre alten Mann aus Amersfoort, das rund 80 Kilometer östlich von Rotterdam liegt. Er sei zuvor bereits polizeilich auffällig gewesen. Nähere Angaben gab es jedoch nicht. Das Todesopfer war ein 32 Jahre alter Mann.

Der Angriff fand im Bereich der Erasmusbrücke in Rotterdam, Niederlande statt. Bild: keystone

Ein 33-Jähriger aus der Schweiz wurde leicht verletzt, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. Demnach konnte der Mann das Spital noch am Freitag wieder verlassen. Die Schweizerische Botschaft in der niederländischen Hauptstand Den Haag stand mit ihm in Kontakt.

Zeugen sagten der Polizei den Angaben zufolge, der Mann habe «Allahu Akbar» (Gott ist gross) gerufen und wahllos Menschen angegriffen. Manche islamistische Extremisten benutzen den Ausdruck wie einen Schlachtruf. Damit kapern sie quasi die zentrale religiöse Formel des Islam, die seit Jahrhunderten von Muslimen weltweit benutzt wird.