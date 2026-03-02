wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Ukraine

Selenskyj: Wir haben den Winter überstanden

Ukraine&#039;s President Volodymyr Zelenskyy addresses the audience during a session at the Munich Security Conference in Munich, Germany, Saturday, Feb. 14, 2026. (AP Photo/Michael Probst) Volodymyr ...
Wolodymyr Selenskyj spricht am Frühlingsanfang zur ukrainischen Bevölkerung.Bild: keystone

Selenskyj: «Russen wollten uns im Winter vernichten, aber wir haben nicht nachgegeben»

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Ende des vierten Kriegswinters und den damit verbundenen Widerstand gegen die russischen Angriffe auf das Energiesystem seines Landes begrüsst.
02.03.2026, 05:4102.03.2026, 05:41

«Heute ist der Tag, an dem jeder von uns mit Fug und Recht sagen kann: Wir haben diesen Winter überstanden, den schwierigsten seit Beginn des Krieges», sagte Selenskyj in seiner Videoansprache am ersten Tag des meteorologischen Frühlings.

«Die Russen wollten diesen Winter zur Vernichtung der Ukraine und der Ukrainer nutzen, aber die Ukraine hat nicht nachgegeben.»

Russland habe in einem der grössten Angriffe am 6. Dezember über 700 Ziele attackiert, danach folgten regelmässige Angriffe gegen diverse Objekte zur Energieversorgung. «Kein Volk hat solche Prüfungen durchgemacht», sagte Selenskyj. «Die Ukrainer haben auch das überwunden.»

Mit diesen Angriffen, die die Versorgung mit Wasser, Strom und Wärme teilweise unterbrachen, versuchten die russischen Streitkräfte, die ukrainische Zivilbevölkerung massiv unter Druck zu setzen. Durch die russischen Attacken mit Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern kam es zu stundenlangen Stromabschaltungen in verschiedenen Landesteilen, die die ukrainischen Reparaturtrupps vor schwere Aufgaben stellten. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Raketenalarm in Dubai: Schweizer Touristen sitzen fest und wissen nicht, wie es weitergeht
Mitten in der Nacht erhalten Menschen in Dubai einen Raketenalarm. Mehrere Schweizer Touristen erzählen gegenüber watson, wie sie die Nacht ausgeharrt haben – und wie es nun weitergeht.
Die militärische Eskalation im Nahen Osten hat seit Samstag auch Dubai erreicht. Weil in der Region der Luftverkehr weitgehend zum Erliegen kam und tausende Flüge gestrichen wurden, sitzen auch Schweizer Reisende in den Vereinigten Arabischen Emiraten fest.
Zur Story