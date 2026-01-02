Winterchaos legt Schiphol lahm – Hunderte Flüge gestrichen

Ein Wintereinbruch in den Niederlanden hat zum Ausfall von hunderten Flügen auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol geführt. Ausserdem seien hunderte weitere Flüge verspätet, sagte eine Flughafensprecherin der Nachrichtenagentur ANP.

Reisende stecken am Flughafen fest oder müssen mit mehreren Stunden Verspätung rechnen. Bild: keystone

Wie der Flughafen mitteilte, komme es aufgrund einer Kombination aus winterlichem Wetter, der Windrichtung und der nötigen Enteisung von Flugzeugen zu Verspätungen und Flugstreichungen. Die niederländische Fluggesellschaft KLM verwies auf Schneefall und starken Wind als Grund für die Behinderungen. (sda/dpa)