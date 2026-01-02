wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Niederlande

Amsterdam: Winterchaos legt Flughafen Schiphol lahm

Winterchaos legt Schiphol lahm – Hunderte Flüge gestrichen

02.01.2026, 15:2402.01.2026, 15:24

Ein Wintereinbruch in den Niederlanden hat zum Ausfall von hunderten Flügen auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol geführt. Ausserdem seien hunderte weitere Flüge verspätet, sagte eine Flughafensprecherin der Nachrichtenagentur ANP.

epa12621650 Travelers at Schiphol Airport, Netherlands, 02 January 2026. The airport is warning travelers of delays and cancellations due to winter weather and strong winds. EPA/KOEN VAN WEEL
Reisende stecken am Flughafen fest oder müssen mit mehreren Stunden Verspätung rechnen. Bild: keystone

Wie der Flughafen mitteilte, komme es aufgrund einer Kombination aus winterlichem Wetter, der Windrichtung und der nötigen Enteisung von Flugzeugen zu Verspätungen und Flugstreichungen. Die niederländische Fluggesellschaft KLM verwies auf Schneefall und starken Wind als Grund für die Behinderungen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Putin versucht, Trump von einem ukrainischen Angriff auf ihn zu überzeugen
Russland hat nach eigenen Angaben auf einer ukrainischen Drohne Navigationsdaten entschlüsselt, die einen angeblich geplanten Angriff auf eine Residenz von Kremlchef Wladimir Putin beweisen sollen.
Die Materialien mit entschlüsselten Routing-Daten in einer Mappe sowie ein Bauteil der Drohne seien einem Vertreter des Militärattachés der US-Botschaft in Moskau übergeben worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.
Zur Story