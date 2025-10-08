freundlich13°
DE | FR
burger
International
Österreich

Signa Fall: weitere Forderungen bei Rene Benkos Stiftung anerkannt

Im Signa-Fall weitere Forderungen bei Benko-Stiftung anerkannt

08.10.2025, 13:1208.10.2025, 14:36

Im Konkursverfahren gegen die Familie Benko Privatstiftung hat am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck eine weitere, nicht-medienöffentliche Prüfungstagsatzung stattgefunden. Nachdem bei der ersten Verhandlung im Mai 2024 von 2,3 Milliarden Euro an Gläubigerforderungen lediglich rund 50 Millionen anerkannt worden waren, stellte sich die Situation nunmehr etwas anders dar-

ABD0049_20240522 - WIEN -
René Benko ist Gründer der Firma Signa, die 2023 Insolvenz anmelden musste. Bild: keystone

Zwei Gläubiger machten nunmehr 80 Millionen Euro geltend, die samt und sonders vom Masseverwalter anerkannt wurden. Dies erklärte Klaus Schaller, Leiter des Kreditschutzverbandes KSV1870 in Tirol, nach der rund 20-minütigen Tagsatzung gegenüber der APA. Somit erhöhte sich die Summe der anerkannten Forderungen in dem Insolvenzverfahren den Angaben zufolge auf insgesamt 130,6 Millionen Euro, was immer noch nur einen verhältnismässig kleinen Bruchteil der ursprünglich geforderten etwa 2,36 Milliarden ausmacht.

Gläubiger dürften durch die Finger schauen

Besonders trist dürfte es indes um die letztliche Befriedigung der Gläubigeransprüche bestellt sein. Es würden am Ende wohl nur rund 3 Millionen Euro herausschauen - und dabei handle es sich um eine «sehr optimistische Betrachtung», wie es gegenüber der APA hiess. An Aktiva sei schliesslich offenbar fast gar nichts mehr bis äusserst wenig vorhanden. Sollte in den kommenden Monaten in der Schweiz ein entsprechendes Urteil in einem Schiedsgerichtsverfahren fallen, könnten übrigens noch ein paar weitere hundert Millionen an letztlich anerkannten Forderungen hinzukommen.

Bei beiden Gläubigern, über deren Ansprüche am Mittwoch Masseverwalter Herbert Matzunski erkannte, handelte es sich um insolvente Gesellschaften der Signa-Gruppe. Die zusätzlichen Forderungen wurden von den jeweiligen Insolvenzverwaltern dieser Gesellschaften beim Landesgericht geltend gemacht.

Indes wurde deutlich, dass im Zuge der Pleite der Familie Benko Privatstiftung offenbar grössere Beträge an die Signa bzw. Benko abgeflossen waren. «Vor der Insolvenzeröffnung über die Familie Benko Privatstiftungen wurden von der Familie Benko Privatstiftung beträchtliche Beträge von Gesellschaften der Signa-Gruppe vereinnahmt und sodann recht rasch an weitere Signa-Gesellschaften bzw. Herrn René Benko persönlich weitergeleitet», verlautete es in einer Aussendung des KSV1870.

Diese «Millionenbeträge» seien zum Teil im Rahmen von Kreditverträgen mit entsprechenden Rückzahlungsvereinbarungen bzw. titellos an die Familie Benko Privatstiftung überwiesen worden. Nunmehr würden die jeweiligen Insolvenzverwalter dieser Gesellschaften die «Rückführung» der Beträge fordern. Jedenfalls sei die Stiftung als «Finanzierungsvehikel» im Vorfeld der Insolvenzeröffnung genutzt worden.

Hoher Kapitalbedarf

Der hohe Kapitalbedarf der Stiftung erkläre sich damit, dass diese einen Anteil im Ausmass von 10,1 Prozent an der - nunmehr ebenfalls insolventen - Signa Holding GmbH gehalten habe. Durch das langfristige Halten dieser Beteiligung habe die Familie Benko Privatstiftung das Entstehen von Grunderwerbssteuern in Österreich und Deutschland verhindert, so die Kreditschützer. Die Signa Holding GmbH habe Kapitalerhöhungen durchgeführt, die die Familie Benko Privatstiftung «zwingend mitmachen musste, als ansonsten ihre Steuerblockfunktion verlorengegangen wäre». (awp/sda/apa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neue Banknoten für die Schweiz: 6 Konzepte
1 / 8
Neue Banknoten für die Schweiz: 6 Konzepte

Konzept B: Die Schweiz und ihre Höhenlagen
quelle: neuebanknotenserie.ch
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ein Schneesturm überraschte sie – alle Wanderer am Mount Everest gerettet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
2
Ein Land schlägt beim E-Auto-Boom alle Rekorde – und es ist nicht China
3
Russland geht das Benzin aus: Leere Zapfsäulen könnten zum Sturz von Putin führen
4
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
5
Besuch vom Date: Diese Dinge in der Wohnung turnen ab
Meistkommentiert
1
Hey User, welches Verhalten von Mitreisenden nervt im Zug am meisten?
2
«Eine Schande» – jetzt reagieren Politiker auf Ricklis Pläne mit den Gaza-Kindern
3
Neuer Trainer fürs Basler Frauen-Team +++ Lausanne holt sich erfahrenen Franzosen
4
Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
5
Stadiongegner verlieren: Beschwerde gegen Hardturm-Plan vom Verwaltungsgericht abgewiesen
Meistgeteilt
1
«Trumps Invasion»: Soldaten der Nationalgarde aus Texas in Illinois angekommen
2
Sondereinheit im Einsatz: Psychisch auffälliger Mann in Oetwil am See ZH festgenommen
3
«Hochverrat am Gotthard» – Paolo Duca und Luca Cereda schmeissen bei Ambri hin
4
Mehr Züge möglich: SBB führen digitale Stellwerke ein
5
Wie ein Zürcher Kino seine Säle wieder voll bringt
Verletzte und Vermisste nach Gebäudeeinsturz in Madrid
Beim Einsturz eines im Umbau befindlichen Gebäudes sind im Zentrum von Madrid mindestens drei Arbeiter verletzt worden. Vier Arbeiter würden vermisst und in den Trümmern gesucht, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE unter Berufung auf die Behörden der spanischen Hauptstadt.
Zur Story