Österreich: Leiche von vermisster Influencerin in Koffer gefunden

Mehr «International»

Die österreichischen Behörden arbeiten weiter daran, die Hintergründe aufzuarbeiten. (Symbolbild) bild: imago-images

Seit Sonntag war die Grazer Influencerin Stefanie P. vermisst – nun hat ihr Ex-Freund gestanden, sie getötet und im Wald vergraben zu haben. Er hatte die Ermittler zu ihrer Leiche geführt, wie der österreichische Kurier berichtet.

Der 31-Jährige war am Montag in Slowenien von der Polizei ausfindig gemacht und festgenommen worden. Am Freitag wurde er nach Österreich ausgeliefert, wo er im Verhör angab, die 32-jährige Stefanie erwürgt zu haben.

Die Ermittler fanden die Leiche der Influencerin in einem Waldstück in Slowenien. Der Ex-Freund hatte sie nach eigenen Angaben in einen Koffer gelegt und vergraben. Wie und warum es zur Tat gekommen war, ist weiterhin unklar.

Nebst dem Ex-Freund sind auch dessen Bruder und Stiefvater in Untersuchungshaft genommen worden. (cpf)