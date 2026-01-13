sonnig
DE | FR
burger
International
Österreich

Zwölfjähriger stirbt bei Lawinenunglück in Österreich

Zwölfjähriger stirbt bei Lawinenunglück in Österreich

13.01.2026, 16:3013.01.2026, 16:30
View from Bad Gastein to the Austrian Alps Bad Gastein Sportgastein Salzburg Austria
Blick auf Bad Gastein. (Archivbild)Bild: www.imago-images.de

In Österreich ist ein zwölfjähriger Junge bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen.

Wie ein Sprecher der Bergrettung berichtete, hatte eine Familie am rund 2'700 Meter hohen Kreuzkogel bei Bad Gastein eine Abfahrt ausserhalb der präparierten Pisten gewagt. In einer Rinne habe sich ein Schneebrett gelöst und den Jungen unter sich begraben. Der Versuch, das Kind wiederzubeleben, sei nach 45 Minuten abgebrochen worden. Nach Angaben der Gasteiner Bergbahnen stammt das Opfer aus der Ukraine.

Nach Einschätzung des Experten ist die derzeitige Schneelage oft brisant. Der Neuschnee habe keine stabile Verbindung zum Altschnee. Immer wieder lösten sich Schneebretter auch ohne jede Belastung, so der Sprecher der Bergrettung Bad Gastein, Roland Pfund, weiter. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Medien: Trump empfängt Machado am Donnerstag im Weissen Haus
Die venezolanische Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado wird Medienberichten zufolge an diesem Donnerstag von US-Präsident Donald Trump empfangen. Der Besuch sei im Weissen Haus geplant, berichteten die US-Sender CNN und CBS News sowie «Politico» unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Zur Story