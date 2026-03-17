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Eiffelturm in Paris bekommt vorübergehend Hängebrücke

Pariser Eiffelturm bekommt vorübergehend Hängebrücke

17.03.2026, 17:0417.03.2026, 17:04

Der Eiffelturm in Paris lockt Besucherinnen und Besucher mit einer neuen Hängebrücke. Auf 60 Metern Höhe können Schwindelfreie zwischen dem Ost- und Westturm die berühmte Sehenswürdigkeit queren.

Visitors cross the Vertigo of the Tower, an attraction made of a 40-meter-long bridge at a height of 60 meters designed with nets and set up on the 1st floor of the Eiffel Tower, in Paris, Tuesday, Ma ...
Die Hängebrücke ist vorerst bis zum 3. Mai installiert.Bild: keystone

Auf einer Art Netz, das aus robusten Seilen geknüpft ist, schreiten Touristen und Einheimische dabei insgesamt etwa 40 Meter entlang, leichtes Wackeln inklusive. Die neue Attraktion soll vorerst bis zum 3. Mai auf der ersten Etage des Monuments installiert sein.

Bereits am ersten Tag bildete sich am Nachmittag eine lange Schlange Probierlustiger. Einige von ihnen kamen auch aus dem Ausland. Wer über die Brücke gehen will, muss dafür zwar nichts extra zahlen. Allerdings ist eine Anmeldung direkt bei der Brücke notwendig.

Der Eiffelturm ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Frankreichs und wird im Land auch als «dame de fer» («Dame aus Eisen») bezeichnet. Im vergangenen Jahr beschritten knapp sieben Millionen Menschen das Monument. Auf den Platz unterhalb des Turms, der kostenlos zugänglich ist, kamen fast zehn Millionen Besucherinnen und Besucher. Der mehr als 130 Jahre alte Turm unweit der Seine wurde für die Pariser Weltausstellung erbaut und 1889 fertiggestellt. (hkl/sda/dpa)

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