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Sean Penn erhält «Oscar» aus Metall eines ukrainischen Zuges

epa12383090 US actor and cast member Sean Penn arrives for the UK premiere of &#039;One Battle After Another&#039; at the Odeon Luxe in Leicester Square, London, Britain, 16 September 2025. EPA/TOLGA ...
Sean Penn hat die Oscars für eine Reise in die Ukraine verpasst.Bild: keystone

Sean Penn erhält «Oscar» aus Metall eines ukrainischen Zuges

18.03.2026, 10:1718.03.2026, 10:17

Nachdem er seinen Oscar wegen eines Besuchs in der Ukraine nicht entgegennehmen konnte, hat Schauspieler Sean Penn in dem Land eine Ersatzstatue überreicht bekommen.

Oleksandr Pertsovskyi, der CEO der ukrainischen Eisenbahngesellschaft, teilte auf der Plattform X einen Clip, in dem er dem 65-jährigen Schauspieler eine Figur in der Silhouette des Filmpreises Oscar überreicht.

@consequence Sean Penn was a gifted an "Oscar" made of the metal of a railway car damaged by Russian shelling by the head of Ukrainian Railways. #seanpenn #ukraine #oscars ♬ original sound - consequence

Das Material dafür stamme von einem Zugteil, das durch Russland beschädigt wurde, sagte Pertsovskyi in dem Clip. «Wir konnten unseren guten Freund und treuen ukrainischen Eisenbahnpassagier nicht ohne Auszeichnung zurücklassen», schrieb er zudem auf X.

Penn bedankte sich für den «Eisens-Oscar», wie der Bahn-CEO die Statue nannte. «Wir haben keine Waffe daraus geschmolzen», ist auf der Figur laut einem Foto, das Pertsovskyi teilte, zu lesen

Penn hatte in der Nacht zu Montag (MEZ) die Verleihung seines dritten Oscars in Los Angeles verpasst. Der 65-Jährige wurde für seine Rolle im Politthriller «One Battle After Another» als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Es ist bereits der dritte Oscar für Sean Penn.

epa12825806 A handout photo made available by the Ukrainian Presidential Press Service shows Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) meeting with US actor and filmmaker Sean Penn (R) in Kyiv, Ukrai ...
Selenskyj empfing Sean Penn in seinem Amtssitz in Kiew.Bild: keystone

Empfang bei Präsident Selenskyj

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj empfing den Schauspieler in seinem Amtssitz in Kiew. «Sean, dank dir wissen wir, was ein wahrer Freund der Ukraine ist», schrieb Selenskyj am Montag in sozialen Netzwerken. Er erinnerte daran, dass Penn schon in den ersten Kriegstagen im Februar 2022 in Kiew war. «Und wir wissen, dass du auch weiter an der Seite unseres Landes und unseres Volkes stehen wirst», schloss er den Beitrag ab.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. (sda/dpa)

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