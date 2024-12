Video: watson/Emanuella Kälin

Sänger Sting singt mit ukrainischem Soldat

Gemeinsam mit einem ukrainischen Soldaten trug der britische Sänger Sting sein Lied «Shape of My Heart» vor. Der Musiksoldat Taras Stoliar begleitete ihn auf der Bandura. Das ist ein ukrainisches Instrument mit Dutzenden von Saiten, im Grundzug ähnlich einer Gitarre.

Die sechsköpfige Musikgruppe «Ukrainian Cultural Forces» lernte Sting bei einem besonderen Treffen im Haus von Sean Penn in Los Angeles kennen.

Sting steht hinter der Ukraine

Der 73-Jährige unterstützte die Ukraine von Anfang an, als 2022 der Ukraine-Krieg ausbrach. So veröffentlichte er seinen Song «Russians» neu. Denn die 1985 erschienene Single handelte vom Kalten Krieg. 37 Jahre später brachte er eine neue Version heraus und unterstützte mit dem Erlös die Ukraine.

Nicht nur Sting unterstützt die Ukraine, sondern auch die Band Metallica. Sie haben ein Video des Bandura-Spielers repostet, der ihren Hit «Nothing Else Matters» spielt. Mehr als drei Millionen Mal wurde das Video angesehen.

Die Musiksoldaten spielen regelmässig an der Front und unterstützen Militärangehörige. Für die Unterstützung in der Ukraine bedankt sich die sechsköpfige Band mit ihrer zweiten Tournee durch die USA mit Gratiskonzerten.

