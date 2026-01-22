Zahl der Toten nach Kaufhausbrand in Pakistan steigt auf 60

Mehr «International»

Nach dem verheerenden Brand eines Einkaufszentrums in Pakistan ist die Zahl der Toten auf mindestens 60 gestiegen. Die Opferzahl war plötzlich angestiegen, nachdem rund 30 Leichen unter den Trümmern eines Geschäfts gefunden wurden.

Das Einkaufszentrum war Behördenangaben zufolge für 400 Läden ausgelegt. Bild: keystone

Das sagte ein lokaler Beamter in der Hafenstadt Karachi der Nachrichtenagentur DPA.

Das Feuer war am Wochenende ausgebrochen und hatte die Einkaufspassage in der Millionenmetropole fast vollständig zerstört. «Wir glauben, dass noch etwa 30 Menschen vermisst werden. Es gibt keine Hoffnung, noch jemanden lebend zu finden», sagte ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes.

Unterdessen wurden die Leichen zwecks Identifizierung DNA-Tests unterzogen, wie eine Polizeiärztin erklärte. «Der Vorgang könnte noch ein paar Tage dauern», sagte sie. Mehrere Dutzend Menschen werden noch vermisst. Familien warteten in Sorge und Hoffnung auf Gewissheit vor der Brandruine.

Die Brandruine des Einkafszentrum. Bild: keystone

Brandschutzmängel und strukturelle Probleme

Das Einkaufszentrum war Behördenangaben zufolge für 400 Läden ausgelegt – tatsächlich sollen dort jedoch gut dreimal so viele Geschäfte untergebracht gewesen sein. Nur zwei Notausgänge seien funktionsfähig gewesen.

In der Vergangenheit kam es in dem südasiatischen Land häufig zu verheerenden Feuerkatastrophen, die Diskussionen über Brandschutz auslösten. Die Feuerwehren sind oft unterbesetzt und schlecht ausgerüstet – und damit kaum in der Lage, auf grössere Notfälle zu reagieren. (sda/dpa)