wechselnd bewölkt-4°
DE | FR
burger
International
Pakistan

Pakistan: Zahl der Toten steigt nach Kaufhausbrand auf 60

Zahl der Toten nach Kaufhausbrand in Pakistan steigt auf 60

22.01.2026, 10:5222.01.2026, 10:52

Nach dem verheerenden Brand eines Einkaufszentrums in Pakistan ist die Zahl der Toten auf mindestens 60 gestiegen. Die Opferzahl war plötzlich angestiegen, nachdem rund 30 Leichen unter den Trümmern eines Geschäfts gefunden wurden.

epaselect epa12667073 Rescuers search through rubble at Gul Plaza in Karachi, Pakistan, 21 January 2026. The death toll from the Gul Plaza fire rose to 29 as rescue teams recovered more bodies. Author ...
Das Einkaufszentrum war Behördenangaben zufolge für 400 Läden ausgelegt.Bild: keystone

Das sagte ein lokaler Beamter in der Hafenstadt Karachi der Nachrichtenagentur DPA.

Das Feuer war am Wochenende ausgebrochen und hatte die Einkaufspassage in der Millionenmetropole fast vollständig zerstört. «Wir glauben, dass noch etwa 30 Menschen vermisst werden. Es gibt keine Hoffnung, noch jemanden lebend zu finden», sagte ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes.

Unterdessen wurden die Leichen zwecks Identifizierung DNA-Tests unterzogen, wie eine Polizeiärztin erklärte. «Der Vorgang könnte noch ein paar Tage dauern», sagte sie. Mehrere Dutzend Menschen werden noch vermisst. Familien warteten in Sorge und Hoffnung auf Gewissheit vor der Brandruine.

epa12668149 Rescue works continue at Gul Plaza after a fire in Karachi in Karachi, Pakistan, 21 January 2026. Karachi?s Gul Plaza fire death toll rose to 60 as bodies were recovered from shops in the ...
Die Brandruine des Einkafszentrum.Bild: keystone

Brandschutzmängel und strukturelle Probleme

Das Einkaufszentrum war Behördenangaben zufolge für 400 Läden ausgelegt – tatsächlich sollen dort jedoch gut dreimal so viele Geschäfte untergebracht gewesen sein. Nur zwei Notausgänge seien funktionsfähig gewesen.

In der Vergangenheit kam es in dem südasiatischen Land häufig zu verheerenden Feuerkatastrophen, die Diskussionen über Brandschutz auslösten. Die Feuerwehren sind oft unterbesetzt und schlecht ausgerüstet – und damit kaum in der Lage, auf grössere Notfälle zu reagieren. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wenn Cricket läuft, schaut ganz Indien hin
1 / 13
Wenn Cricket läuft, schaut ganz Indien hin
Ob ich mich von diesem Barbier rasieren lassen würde, während er Cricket schaut? Hm …
quelle: epa/epa / sanjeev gupta
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Smog in Pakistan – Schulen geschlossen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trumps Rede am WEF: Die einprägsamsten Momente im Video
Donald Trump hat am Mittwochnachmittag in Davos eine Rede gehalten. Wir fassen dir das anderhalbstündige Spektakel in drei Minuten zusammen.
So lange spricht nur Donald Trump: Fast anderthalb Stunden referierte der US-Präsident am Mittwochnachmittag im bis auf den letzten Platz gefüllten Kongresszentrum am WEF in Davos.
Zur Story