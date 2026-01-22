Nebel-5°
DE | FR
burger
Sport
Extremsport

Dahlmeier wurde von Bergsteigerin vor extremen Bedingungen gewarnt

Beautiful Karakoram mountains landscape after crossing Gondogoro la pass in K2 base camp trekking, Gilgit Baltistan in Pakistan, Asia
Der markante Laila Peak im Karakorum.Bild: www.imago-images.de

Bergsteigerin verzichtete auf Aufstieg und warnte Dahlmeier vor extremen Bedingungen

Der Tod der früheren Weltklasse-Biathletin Laura Dahlmeier hatte die Welt im vergangenen Sommer erschüttert. Nun kommen Alpinisten zu Wort, die zur Unglückszeit am Laila Peak waren – und der Deutschen von einer Gipfel-Expedition abrieten.
22.01.2026, 07:4222.01.2026, 07:42

«It's dangerous. Oh. Many avalanches. It's not possible to climb.»

Das sagte Maria Martin (38) zu Laura Dahlmeier († 31), wie die Spanierin der NZZ berichtete. Die beiden trafen sich im Basislager, wo sich Martin schon länger aufgehalten hatte, als die Deutsche und ihre Seilpartnerin Marina Krauss dort ankamen.

Hier im Bild die Gedenkst
Die Gedenkstätte für Laura Dahlmeier in ihrer Heimat Garmisch-Partenkirchen.Bild: www.imago-images.de

Laura habe sie gefragt, ob sie auf den Laila Peak gestiegen sei, erinnerte sich Martin, und ob sie die Verhältnisse kenne. Sie habe ihr einige Fotos gezeigt und ihr dann, wie eingangs erwähnt, abgeraten. Der Weg sei gefährlich, immer wieder würden Lawinen niedergehen, der Aufstieg sei nicht möglich.

«An dem Berg kann man momentan keine Touren machen»

Diesen Eindruck hatte auch der erfahrene Alpinist Stefan Köhler (65), der unterwegs zum Basislager des K2 am Laila Peak vorbei kam. Es habe viel zu wenig Schnee gehabt, sei zu warm gewesen und er habe immer wieder von Steinschlag Notiz genommen, sagte Köhler der NZZ. Er erinnere sich gut daran, wie er am 22. Juli am Fusse des Bergs seiner Gruppe gesagt habe: «An dem Berg kann man momentan keine Touren machen.»

Sechs Tage später kam Laura Dahlmeier ums Leben. Krauss und sie hatten trotz ungünstiger Umstände versucht, den Gipfel des 6096 Meter hohen Bergs in Pakistan zu erreichen. Kurz unterhalb des Gipfels, rund 300 Meter vom höchsten Punkt, entschieden sie sich zur Umkehr. Beim Abseilen wurde Dahlmeier von einem Stein getroffen, der sich gelöst hatte. (ram)

Diese Sportlerinnen und Sportler haben uns 2025 für immer verlassen
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die höchsten Punkte jedes Landes
1 / 13
Die höchsten Punkte jedes Landes
Das sind die Länder mit den höchsten Punkten. Dänemark (Bild) ist mit dem Møllehøj (170MüM) deutlich nicht dabei.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Spanischer Extrembergsteiger Kilian Jornet erklimmt alle Alpen-4000er in 19 Tagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Da liegt einmal kein Spieler hinter der Mauer und schon schlägt's ein
Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
Zur Story