Adele lies einem Konzertbesucher die Leviten. Bild: keystone

Wegen Anti-Pride-Zwischenruf: Adele beleidigt Konzertbesucher

Bei einem Konzert in Los Angeles geriet die britische Sängerin Adele mit einem Besucher aneinander. Auslöser war eine queerfeindliche Bemerkung des Fans.

Agnes Wetzel / t-online

Seit Jahren macht Adele sich öffentlich für die LGBTQ+-Community stark. So auch auf einem Konzert im Caesars Palace in Los Angeles, pünktlich zum Beginn des LGBT-Pride-Monats, dem Juni. Das passte jemanden aus dem Publikum wohl aber nicht, woraufhin es zu einer hitzigen Auseinandersetzung kam.

Aufnahmen des Auftritts, die auf der Plattform X kursieren, zeigen, wie ein Konzertbesucher Adele mitten in ihrer Rede zur Feier des Pride-Monats unterbricht und ruft: «Pride ist scheisse!» Die unangebrachte Bemerkung wollte die Sängerin so offenbar nicht stehen lassen und griff die Person verbal an.

«Bist du zu meiner verdammten Show gekommen und hast gesagt, dass Pride scheisse ist? Bist du bescheuert? Mach dich nicht so verdammt lächerlich. Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, halt die Klappe, alles klar?»

Das Publikum reagierte mit lautem Jubel und Klatschen.

«Wir lieben dich dafür»

Für die Aktion wird Adele von ihren Bewunderern gefeiert. Unter ihrem neuesten Instagram-Beitrag sammelten sich zahlreiche Komplimente und liebe Worte. «Wir lieben dich dafür!», schrieb ein Nutzer. «Ich bewundere dich so sehr dafür, dass du dich für das einsetzt, was richtig ist», ist ausserdem in der Kommentarspalte zu lesen. «Danke, dass du so eine Unterstützerin bist und so eine Inspiration. Durch dich fühle ich mich immer glücklich, geliebt und wertvoll», kommentierte jemand weiteres.

Adele zählt zu den kommerziell erfolgreichsten Sängerinnen ihrer Zeit. Mitte der 2000er startete sie ihre Musikkarriere, nur wenige Jahre später gelang ihr der Durchbruch. Im Laufe ihrer Karriere wurde sie für ihre Leistung bereits mit diversen Auszeichnungen gewürdigt, unter anderem mit einem Oscar und mehreren Grammy-Awards.

