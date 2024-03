People-News

Oasis-Ikone Liam Gallagher: «Befinde mich auf dem absteigenden Ast»

Ex-Oasis-Sänger Liam Gallagher bekommt die Konsequenzen seines ausufernden Lebensstils zu spüren. Jetzt versucht der Rocker sich zu ändern.

Charlotte Koep / t-online

Als Teil der erfolgreichen Band Oasis wurde Liam Gallagher berühmt. Von da an führte der Rockstar einen exzessiven Lebenswandel. Er feierte, trank Alkohol und nahm harte Drogen. Doch heute, mit mittlerweile 51 Jahren, soll es für den Musiker in eine ganz neue Richtung gehen.

Liam Gallagher will gesünder leben. Bild: imago

Der britischen Zeitung «The Sun» erklärte Liam Gallagher jüngst, dass er versuche, den Jahren der Feierei entgegenzuwirken. «Es ist an der Zeit, das alles rückgängig zu machen und in die Realität zurückzukehren.» Er befinde sich auf einem «Gesundheitstrip». Den Konsum von Alkohol, Drogen und Zigaretten habe er reduziert und er stehe jeden Morgen um vier Uhr auf. «Wenn man älter wird, ist das Leben kostbar, wisst ihr, was ich meine? Wenn man jünger ist, ist es einem egal», so der Rocker.

«Wir werden alle sterben, nicht wahr?»

Auch das Alter hole ihn ein, sagt er. Er leide an einer Reihe von Beschwerden. Nach einer Hüftoperation könne er nicht mehr joggen. 2017 wurde ihm zudem die Autoimmunerkrankung Hashimoto-Thyreoiditis diagnostiziert. Er versucht, seinen körperlichen Zustand nun durch einen Wandel des Lebensstils zu verbessern, sagt dennoch: «Ich befinde mich aber definitiv auf dem absteigenden Ast. Aber wir werden alle sterben, nicht wahr?»

Trotz allem macht Liam Gallagher bis heute weiter Musik – wenn auch nicht mit Oasis. Die Band hat sich vor 15 Jahren aufgelöst. Mit seinem Bruder Noel Gallagher, der auch Teil der Gruppe gewesen war, hat er sich überworfen.

Darüber hinaus ist Liam Gallagher seit über sieben Jahren mit seiner Partnerin Debbie Gwyther liiert. Auch ihre Verlobung haben die beiden bereits gefeiert, nur die Hochzeit steht noch aus. Zudem ist Gallagher Vater von zwei Söhnen und zwei Töchtern. Die vier Kinder stammen aus vier verschiedenen Beziehungen.

