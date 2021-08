People-News

Extrawurst – Nicole Kidman sorgt in Hongkong für Empörung

Nachdem sie für Dreharbeiten in Hongkong angekommen war, hat sich Nicole Kidman nicht wie eigentlich vorgeschrieben in Quarantäne begeben – ganz zum Unmut der Ortsansässigen.

Nicole Kidman Bild: keystone

Eine Ausnahme von den strikten Quarantäneregelungen in Hongkong für Nicole Kidman hat bei vielen Einwohnern für Empörung gesorgt. Die Finanzmetropole gestattete der 54-jährigen Schauspielerin, die Corona-Vorschriften zu umgehen, um an den Dreharbeiten für die Amazon-Serie «Expats» über das Leben von Auswanderern teilzunehmen. Dies bestätigte das Büro für Handel und wirtschaftliche Entwicklung. Auch für mehrere weitere Filmschaffende gelte diese Ausnahme.

Einreisende aus Hochrisikogebieten müssen sich in Hongkong für 21 Tage in Hotelquarantäne begeben, für Menschen aus Ländern mit einem geringeren Ansteckungsrisiko ist eine siebentägige Isolierung vorgeschrieben. Letzteres hätte auch für Kidman zugetroffen, die laut «The Hollywood Reporter», die sich auf die lokale Nachrichtenseite «HK01» berufen, bereits doppelt geimpft und aus Sydney angereist ist. Ab Freitag gilt für Personen, die aus Australien nach Hongkong kommen, sogar eine 14-tägige Quarantänepflicht, weil Down Under ab dann als Land mit mittlerem Risiko eingestuft wird.

Tests statt Quarantäne

Ausnahmen von der Quarantäneregelung werden in Hongkong nur sehr selten für leitende Angestellte gewährt. Kidman, selbst eine der Produzentinnen der Serie «Expats», und weitere Mitarbeiter müssen sich innerhalb von zwei Wochen nach ihrer Ankunft drei Corona-Tests unterziehen.

Die Boulevardmedien der Stadt berichteten am vergangenen Donnerstag ausführlich über die Landung der australischen Schauspielerin mit einem Privatjet und verfolgten den Hollywoodstar beim Einkaufen und bei den Dreharbeiten im Stadtteil Sai Wan. Unter den Berichten im Netz häuften sich schliesslich die Kommentare zu der Quarantäneausnahme sowie zu der Entscheidung, eine Serie über die reiche ausländische Elite der Stadt zu drehen, während China dort hart gegen Demokratieaktivisten vorgeht.

«Eine ganze Reihe von Beschwerden»

«Jetzt reicht's. Meine Mutter ändert ihren Namen in 'Nicole Kidman' und ich habe gerade meine Gulfstream G650 geschickt, um sie abzuholen», schrieb ein Twitter-Nutzer. Die Hongkonger Politikerin Elizabeth Quat erklärte, sie sei «besorgt» über die Ausnahme für Kidman und habe dazu «eine ganze Reihe von Beschwerden von Einwohnern Hongkongs erhalten».

In einer beliebten Facebook-Gruppe für Menschen, die in Hongkong unter Quarantäne stehen, häuften sich ebenfalls wütende Kommentare. Vielen Einwohner und Ausländern sei es aufgrund der strikten Vorschriften seit fast zwei Jahren nicht mehr möglich gewesen, Verwandte zu besuchen, hiess es.

Die Ausnahmeregelung für Kidman erfolgte nur wenige Tage, nachdem Hongkong seine Quarantänevorschriften für Einreisende aus mehreren Ländern verschärft hatte, was die Reisepläne zahlreicher Menschen durcheinanderbrachte.

