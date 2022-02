People-News

Rihanna erwartet erstes Kind mit Rapper A$AP Rocky – und zeigt ihren Babybauch

Claudia Florkowski / watson.de

Rihanna macht mit spektakulären Neuigkeiten Schlagzeilen. Die Sängerin und der Rapper A$AP Rocky sind seit knapp einem Jahr miteinander liiert. Während ihrer Beziehung gab es immer wieder Spekulationen darüber, ob die «We Found Love»-Interpretin schwanger sein könnte. Zuletzt sorgten Fotos von Rihanna im vergangenen November für Aufsehen. Anlässlich der Unabhängigkeit ihres Heimatlandes Barbados war sie zuletzt vermehrt in der Öffentlichkeit. Dabei hatte sie auffällig oft die Hände vor ihrer Körpermitte.

Auf eine Frage eines Fans, ob sie denn nun schwanger sei, antwortete sie allerdings Anfang Dezember noch: «Ihr alle lasst mich jedes Jahr schwanger sein, verdammt noch mal!» Nun gibt es offenbar aber keinen Grund mehr, ein Geheimnis aus ihren anderen Umständen zu machen: Rihanna und ihr Partner erwarten tatsächlich Nachwuchs!

Rihanna in ihrem Heimatland Barbados im November des vergangenen Jahres. Bild: keystone

Rihanna zeigt stolz ihren Babybauch

Dass Rihanna schwanger ist, berichtete nun Daily Mail und untermalte die News mit eindeutigen Fotos: Darauf ist sie zusammen mit A$AP Rocky beim Spaziergang durch Harlem zu sehen. Mitten im New Yorker Schneesturm machte die 33-Jährige keinen Hehl mehr daraus, ihre gewachsene Körpermitte zu verstecken, im Gegenteil – einen pinkfarbenen Anorak trug sie offen und zeigte darunter ihren nackten Babybauch.

Bereits im November drang durch die Newsplattform «MTO News» ausserdem an die Öffentlichkeit, dass ihre Angestellten in Rihannas Gegenwart «weder trinken noch rauchen» dürften. Laut eines Insiders, weil Rihanna ihr Baby in einer gesunden Umgebung bekommen und aufziehen wolle.

Schon des Öfteren verriet die Sängerin zudem, dass sie den sehnlichen Wunsch hege, Mutter zu werden. Im März 2020 erklärte sie in einem Interview mit der britischen «Vogue», wo sie sich in zehn Jahren sehe: «Ich werde Kinder haben – drei oder vier davon!», zeigte sie sich überzeugt.

Zumindest das erste ist nun also unterwegs. Das Paar posierte zwar für die neuen Babybauch-Fotos, liess sich jedoch nicht zu einem Statement hinreissen. A$AP Rocky äusserte sich allerdings vor wenigen Monaten über die Beziehung zu Rihanna in der «GQ» und sprach über sie von der Liebe seines Lebens. Über das Vater-Sein gab der Rapper ausserdem zu verstehen: «Wenn das mein Schicksal ist, dann soll es so sein. Ich denke aber, dass ich ein unglaublicher, bemerkenswerter und insgesamt guter Vater wäre.»

(cfl)