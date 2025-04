Rupert Grint: Der Harry-Potter-Star ist jetzt zweifacher Vater. Bild: keystone

Harry-Potter-Star Rupert Grint ist wieder Papa geworden

Im Mai 2020 kam sein erstes Kind zur Welt. Nun zeigten sich Rupert Grint und seine Ehefrau mit einem Neugeborenen in der Öffentlichkeit.

Jennifer Doemkes / t-online

An der Seite von Emma Watson und Daniel Radcliffe wurde Rupert Grint vor fast 25 Jahren mit den «Harry Potter»-Filmen weltberühmt. In allen acht Teilen spielte er Ron Weasley, den besten Freund des Zauberschülers, und wuchs damit im Fokus der Öffentlichkeit auf.

Nachdem die Reihe 2011 mit «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes» zu Ende ging, wurde es ruhiger um den Briten. Rupert Grint spielte nur noch kleinere Rollen und zog sich aus dem Rampenlicht zurück. 2019 folgte dann ein grösseres Comeback in der Apple TV+-Serie «Servant», in der er in vier Staffeln zu sehen war.

Rupert Grint mit Ehefrau und Baby unterwegs

Auch privat hatte Rupert Grint Grund zur Freude: Anfang 2020 überraschte der Schauspieler mit der Nachricht, dass er und seine langjährige Partnerin Georgia Groome zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Im Frühjahr bestätigte ein Sprecher dann, dass die beiden Eltern eines Mädchens geworden sind.

Wenige Monate später postete der Rupert Grint ein Foto mit seiner Tochter bei Instagram und verkündete ihren Namen: «Hiermit stelle ich euch Wednesday G. Grint vor», schrieb er damals. Nun ist die Kleine eine grosse Schwester. Das bestätigen Aufnahmen, die die britische «The Sun» veröffentlicht hat. Sie zeigen Rupert Grint und seine Ehefrau bei einem Ausflug in London – mit Baby auf dem Arm.

Der Schauspieler selbst hat sich bisher nicht zu seinem erneuten Vaterglück geäussert. Doch Rupert Grint hält sich zu seinem Privatleben generell eher bedeckt. Auf seinem Instagram-Profil, dem immerhin mehr als fünf Millionen Menschen folgen, teilt er nur selten Schnappschüsse.

«Es hat sich herausgestellt, dass ich schlecht in diesem Social-Media-Ding bin», schrieb er selbst vor einiger Zeit als Entschuldigung an seine Fans. Damals hatte der «Harry Potter»-Star ein Foto seiner kleinen Tochter gepostet. Vielleicht können sich seine Follower auch bald auf ein Bild des neuen Familienmitglieds freuen.

