«Ich brauche Hilfe»: Miley Cyrus leidet an einer seltenen Phobie

Sie hat eine schwerwiegende Phobie gegen ein Material, das völlig alltäglich ist: Miley Cyrus kann Papier nicht ausstehen.

Maria Bode / t-online

US-Sängerin Miley Cyrus hat eine besondere Abneigung verraten: «Ich hasse Papier. Schon beim Anschauen möchte ich mich übergeben», sagte die Sängerin bei «Jimmy Kimmel Live». Briefe lasse sie ungeöffnet und an das Lesen einer Zeitung sei für sie gar nicht zu denken, so die 33-Jährige.

Miley Cyrus leidet an einer seltenen Phobie. Bild: keystone

Besonders schlimm sei es, wenn Menschen mit trockenen Händen Papier berührten. «Und dann ist Weihnachten und es ist kalt und alle haben trockene Hände und alle berühren Papier, klagte Cyrus, sich sichtlich ekelnd und immer wieder Würggeräusche machend.

Zudem betonte sie: «Wenn mir jemand einen Brief schickt, dann öffne ich ihn nicht einmal.» Man solle ihr doch eine Nachricht übers Handy schreiben, mailen oder einfach anrufen, so Cyrus. Um das Öffnen von Paketen kümmere sich ihr Verlobter Maxx Morando, mit dem sie seit 2021 liiert ist – und zwar draussen.

«Es muss eine Art von Intervention geben»

Miley Cyrus erklärte Late-Night-Show-Gastgeber Jimmy Kimmel:

«Es ist eine Phobie. Und ich brauche Hilfe.»

Cyrus' irrationale Angst werde sogar immer schlimmer, weshalb sie überlege, sich hypnotisieren zu lassen. «Es muss eine Art von Intervention geben», so die «Wrecking Ball»-Interpertin, denn sie werde dadurch in ihrem Alltag eingeschränkt. Daher sei sie dankbar für Tablets und E-Book-Reader, erklärte Cyrus. Das habe einige Probleme für sie gelöst.

Wenn sie mal ein eigenes Buch schreiben wolle, dann nur auf Wachspapier, so Cyrus. Sie erläuterte auch, dass sie sich «von ihrer letzten Hochzeit» daran erinnere, dass das Hochzeitszertifikat ebenfalls auf Wachspapier gedruckt sei und man darauf unterschreiben müsse. Dies sei für sie in Ordnung, weil die Oberfläche durch die Beschichtung sehr glatt ist. Cyrus hatte im Jahr 2018 den Schauspieler Liam Hemsworth geheiratet, die Trennung folgte 2019. Die beiden waren zuvor schon einmal von 2009 bis 2013 ein Paar und ab 2012 sogar verlobt gewesen.

Laut Cyrus habe sie ihre Papierphobie bereits als Kind entwickelt. Auf 14-stündigen Autofahrten zwischen Nashville im US-Bundesstaat Tennessee und Toronto in Kanada hätten ihre Brüder Papier zwischen den Händen gerieben, um sie zu ärgern.

